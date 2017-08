Que los 80 nunca se fueronLa máquina del tiempo se pone en marcha mañana en el 80 Star Fest en El Puerto

Dice Luis Livingstone -tres números uno en su haber y temas tan emblemáticos como Una chica formal o Son las 10 de la mañana- que la música de los ochenta "no es una música pegada a una época" sino que supone "un género musical en sí misma" y "una emoción intergeneracional". Su grupo, Doctor Livingstone, Supongo fue uno de los protagonistas de ese desfile de "creatividad" donde "nadie se quería parecer a nadie" y se brindaba "por lo distinto". Una pasarela de exhibición "de ética y estética", refiere la voz inigualable de Fernandisco, que junto a Livingstone, Nacho G. Vega (Nacha Pop), Javier Ojeda (Danza Invisible), Carlos Segarra (Los Rebeldes), Nacho Campillo (Tam Tam Go!) y La Unión conforman el cartel del 80 Star Fest, que tiene lugar mañana a partir de las 21.00 horas en la plaza de toros de El Puerto.

Cuatro horas "para escuchar y para cantar", recomendaban el maestro de ceremonias de la cita y el músico del bombín durante la presentación de un evento, "hecho con toda la pasión y la experiencia de un equipo humano estupendo", que se celebró ayer, y no por casualidad, en el Espacio de Culturas Contemporáneas. Y es que el ECCO es sede permanente de la colección El Valle de los Caídos de una de las parejas plásticas más representativas de la Movida, Los Costus.

"¿Qué tienen los 80 para que no hayan pasado de moda? Esa es la pregunta mágica... Yo creo que es la diferencia, que todos queríamos ser diferentes y eso no se ha vuelto a repetir, al menos hasta ahora. Entonces te pasabas por el local de Tino Casal, o de Olé Olé y decías, 'qué buenos' pero no ibas a tu local a hacer lo mismo sino que los querías superar pero haciendo otra cosa diferente, buscando incluso una estética diferente y un sonido diferente. Yo ahora voy a un festival y no sé distinguir a un grupo de otro hasta por cómo van vestidos", dice entre risas el músico que sólo tiene piropos para su compañero de mesa -"Fernando va a abrir y cerrar el festival con unas sesiones de pinchadiscos que van a dejar al público muerto, Fernando es la exquisita tarta de tres chocolates después de un almuerzo de lujo"- y para sus compañeros de escenario y de generación - "Javier Ojeda, Rafa de La Unión, Nacho Campillo... ¡Fíjate lo que estoy diciendo y fíjate qué canciones conllevan esos nombres!"-.

Canciones que componen "la banda sonora de muchas vidas y de una época", acierta Fernandisco, que también destacaba la "increíble producción" del 80 Star Fest que ya ve convertido "en una marca que durará muchos años".

Al menos, 30, los mismos que han pasado desde esa explosión cultural "donde la pintura, la escultura, el cine y, sobre todo, la música" fueron protagonistas. Una época "irrepetible", con músicos "irrepetibles" que, "por algo", como asegura el comunicador y pinchadiscos, "no tiene fecha de caducidad".

Los artífices del 80 Star Fest prometen "una noche mágica", "una noche inolvidable", "una noche irrepetible", con la palabra "pasión" como estandarte. Y nostalgia, aunque no se pronunciara en la rueda de prensa de presentación del festival. "En el ensayo de hace unos días estuve escuchando a Nacho G. Vega tocando La chica de ayer y se me pusieron los vellos de punta", confesó Luis Livingstone que se congratula de abrir la cita (es el primero tras la sesión de Fernandisco) que será continuada por Nacho Campillo, Javier Ojeda y Nacha Pop y que cerrará La Unión para coronar, de nuevo, Fernandisco. "Lo mejor de ser el primero es que puedes disfrutar del resto de grupos". Y de eso se trata 80 Star Fest. De disfrutar de las canciones de siempre con los viejos amigos.