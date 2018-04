"La gente nos ve como un partido útil formado por personas sensatas"

Llega tarde de sus quehaceres parlamentarios en Sevilla pero, antes de acabar viaje en su Sanlúcar natal, Juan Marín hace parada en Jerez para analizar con este periódico el presente y el futuro de un partido, Ciudadanos, que sigue creciendo como la espuma en las encuestas.

-¿Se ha parado a pensar cuál es el factor que más está influyendo en el auge experimentado por Ciudadanos en los últimos meses en intención de voto entre los españoles?

-Han influido muchos factores a la vez, pero creo que la clave está en que Ciudadanos ha sabido transmitir ilusión a la gente y sobre todo ha demostrado que es un partido que tiene las ideas muy claras a la hora de defender la unidad del país y el Estado de Derecho, y a la hora de reclamar una Justicia independiente, y un Pacto por la Educación y un nuevo marco laboral, etc. La gente nos ve ahora como un partido útil formado por personas sensatas. Y junto a ello está el liderato innato de Albert Rivera, y la eficacia de un equipo muy amplio de personas, y la gallardía de Inés Arrimadas en Cataluña, etc. Todo es un sumatorio. Ciudadanos le sienta bien a España y le va a sentar igual de bien a Andalucía cuando gobernemos.

-Primero vendrán unas elecciones andaluzas y después, a principios de junio de 2019, unas municipales. ¿Cuáles son las perspectivas de Ciudadanos en la provincia de Cádiz?

-El crecimiento en esta provincia, especialmente en los últimos seis meses, ha sido espectacular. Ya pasamos de las 25 agrupaciones locales, cuando hace poco apenas teníamos 11. Eso significa que vamos a llegar en las municipales a aproximadamente el 85% de la población gaditana. En cuanto a municipios, va a depender un poco de la evolución que tengamos de aquí a final de año. Ahí pararemos nuestra implantación para consolidar los proyectos que hay, e iniciar el proceso de primarias para elegir a nuestros candidatos. Creo que seremos decisivos en muchos municipios importantes de la provincia y sobre todo en la Diputación.

-¿Cuándo empezará Ciudadanos a designar a sus candidatos a alcaldes?

-Nosotros no estamos obsesionados con las elecciones y por lo tanto no tenemos prisa. Esperaremos a que esas elecciones municipales sean convocadas para iniciar ese proceso. En este partido se pueden convocar unas primarias con mucha rapidez.

-Pero entonces algunos candidatos apenas se conocerán dos meses antes del día de las elecciones. ¿No lo ve un riesgo?

-Para nada. La marca Ciudadanos está ahora muy fuerte.

-¿Cómo valora la gestión del gobierno de Cádiz capital?

-Nosotros estamos muy defraudados con el trabajo del actual alcalde de Cádiz. Lleva un camino muy contrario a los intereses de la ciudad y no podemos respaldar esa forma de proceder, con mucha improvisación y sin adoptar las decisiones que hay que tomar. No se está cuidando para nada la ciudad en materia de empleo y Cádiz no puede vivir sólo de ayudas y subvenciones. Creo que hay que hacer algo más. Con los datos que manejamos y con las sensaciones que tenemos puedo decir con toda humildad que los gaditanos van a cambiar de alcalde en las próximas elecciones.

-Sáquenos de dudas, usted que tiene información privilegiada: ¿Habrá elecciones anticipadas en Andalucía? ¿Y quiere usted que se adelanten esas elecciones?

-Yo no quiero que se adelanten. Yo lo que quiero es que se respete la normalidad democrática y eso se hace cuando los gobiernos cumplen su mandato de cuatro años. Y un político que se precie debe intentar agotar ese plazo. Probablemente a Ciudadanos sí le convenga ese adelanto electoral, pero nosotros no estamos en eso. Otros partidos llevan mucho tiempo en clave electoral y están ya mirando los sillones, los escaños y los concejales. Pero nuestra forma de hacer política es diferente. Nosotros creemos que siendo útiles, ya sea desde la oposición o desde el gobierno, estamos haciendo lo que nos planteamos cuando concurrimos a esas elecciones, que es solucionar los problemas de los ciudadanos, o al menos intentarlo. Mi sensación es que no va a haber adelanto. Y con eso digo que no creo que haya elecciones andaluzas en 2018, aunque eso no quita que, ya en 2019, se puedan celebrar algunas semanas antes de marzo, que es la fecha inicial.

-Pues a principios de 2015 también había estabilidad en el Gobierno andaluz, con el pacto PSOE-IU y con los presupuestos de ese año ya aprobados, y Susana Díaz adelantó las elecciones un año. ¿Por qué no puede pasar ahora lo mismo?

-Esa fue una decisión personal de la presidenta y probablemente por eso después no tuvo la confianza de IU al inicio de este mandato. Nosotros firmamos acuerdos para que se cumplan, y esperamos que no se produzca un adelanto electoral cuando el presupuesto de 2018 ya está aprobado y cuando no hay motivos para ello. Pero si Susana Díaz las adelanta, porque está en su derecho, lo haría exclusivamente por un interés personal suyo o de su partido.

-Si el año que viene se repitieran los resultados de las autonómicas de 2015, ¿entraría ya Ciudadanos en el Gobierno andaluz?

-Pues no lo sé. Tras el cambio de nuestros estatutos en 2017 sí podríamos hacerlo, porque antes era obligatorio que asumiéramos la Presidencia de ese gobierno de coalición. Pero el año que viene, si se repitieran los mismos resultados, todo puede pasar, incluso que no fuéramos tan determinantes porque la fuerza que gana igual opta por otros socios. Yo al menos cada vez veo más posible un acuerdo PSOE-Podemos en Andalucía. No lo descarto en absoluto porque hay un acercamiento continuo entre ambas formaciones en el Parlamento andaluz. Aún así, creo que nosotros vamos a tener un resultado electoral importante porque es algo que se ve no sólo en los sondeos sino, lo que es más importante, en la calle. Y vamos a tener opciones muy serias de ganar las elecciones andaluzas en 2019. Si seguimos siendo útiles para los andaluces, podremos conseguirlo; pero si nos despistamos y nos ponemos a pensar sólo en elecciones, pactos u otros disparates, nos estaremos alejando de nuestro objetivo.

-¿Un pacto PSOE-Podemos? Pero si Susana Díaz y Teresa Rodríguez no se pueden ni ver...

-Es verdad, hay mucha incompatibilidad y confrontación entre ellas, con una relación muy mala. Pero después están los intereses de los partidos y por eso no descarto un entendimiento entre ambas formaciones. Tambien falta que Podemos e IU definan si son la misma cosa, algo que yo veo clarísimo.

-¿Ve al PP de Juanma Moreno con opciones de ganar al PSOE de Susana Díaz?

-Creo que el primero que no se lo cree es el propio Juanma Moreno, que ya ha dicho que necesita de Ciudadanos para ser presidente. Yo le tengo un gran respeto a Juanma, me une una gran amistad con él y valoro el trabajo que hace. Pero yo le invitaría a que se olvidara de las elecciones y se preocupara de solucionar los problemas de los andaluces. Me gustaría que se sentara con nosotros para ver cómo se puede sacar adelante una Ley de Emprendimiento en Andalucía, o para planificar la futura Formación Profesional, o para hablar de una financiación real, o para hablar con los responsables de Asaja y de COAG para sacar una nueva Ley de Agricultura, o para ver cómo podemos hacer una Administración andaluza más ágil y sin tantas trabas burocráticas... Pero si me llama sólo para ver si le voy a hacer presidente o no, pues para eso que no me llame.

-¿Han valorado el riesgo de ser el único partido que no ha apoyado el sistema de financiación autonómica propuesto por el Parlamento andaluz?

-Ciudadanos ha sido muy coherente en este asunto y no como el PP, que presentó una batería de enmiendas contra la propuesta inicial del PSOE, vio como le rechazaban todas y pese a eso votó a favor del acuerdo. Eso no lo entiendo. Nosotros lo que decimos es que en España todos tenemos que contribuir por igual, y el PSOE dice que no, que siempre tienen que seguir pagando los mismos. Yo eso lo rechazo, por mucho que me dejen fuera de la foto. Lo que ha hecho Ciudadanos es defender a los andaluces y decir que un andaluz no es menos que un navarro o un vasco. Creo que lo que ha hecho el PSOE es una puesta en escena para confrontar al Gobierno andaluz con el de España. Y yo no juego a eso.

-¿A qué atribuye usted el retraso histórico que tiene Andalucía en materias como el empleo, la educación o las infraestructuras?

-A los muchísimos errores que se han cometido en los últimos 40 años tanto desde aquí como desde fuera. Porque es evidente que Andalucía ha sido maltratada desde Madrid, gobernara el partido que gobernara, a la hora de poner en marcha inversiones de futuro. Pero también Andalucía ha tenido el problema de que aquí siempre se ha tenido una visión muy cortoplacista. Aquí sólo se piensa en las próximas elecciones y no en los andaluces. Me sorprende que gente de una capacidad y de una inteligencia sólo piense en qué tiene qué hacer para renovar su sillón cada cuatro años. Nosotros en Ciudadanos tenemos otra forma de ser. A mí no me preocupan las próximas elecciones, a mí me preocupa más la próxima generación de andaluces, el futuro de mis hijos. Y por eso estamos aquí, para mantener lo que se haya hecho bien y para cambiar las cosas que se han hecho mal. Porque éste es el momento de las reformas.

-¿Qué siente cuando ve a Griñán y a Chaves sentados en el banquillo en el juicio de los ERE?

-Siento mucha pena porque es muy triste que ambos hayan dejado pasar la oportunidad de dignificar la vida política en Andalucía. Ver tantos años de Presidencia de la Junta sentados en el banquillo es una muy mala imagen para Andalucía. Algunos han querido identificar a Andalucía con la corrupción y el enchufismo. Y aunque, independientemente de lo que digan los jueces, aquí han pasado muchas cosas con la formación, con los ERE y demás, Andalucía no es eso. Ésta es una tierra de valores, una tierra con muchas posibilidades, con inventiva y con mucha capacidad para salir adelante. Pero el juicio de los ERE ensucia la imagen de Andalucía.

-¿Terminará apoyando Ciudadanos la moción de censura contra Cristina Cifuentes en la Comunidad de Madrid?

-Por ética, Cifuentes ya se tendría que haber ido. Pero si el PP no la sustituye, Ciudadanos no puede permitir que siga presidiendo la comunidad de Madrid. Y si hay que votar a favor de esa moción de censura, lo haremos. Lo que le estamos proponiendo al PP en Madrid es lo mismo que le propusimos en Murcia cuando su presidente fue imputado. Y allí llegamos a un acuerdo. El PP tiene que entender que le estamos dando la oportunidad de no crear una situación irreversible en la Comunidad de Madrid, porque la imagen de descrédito después cuesta mucho borrarla.

-¿No cree que Inés Arrimadas, que nació en Jerez, sería una buena candidata a la Presidencia de la Junta de Andalucía?

-(Risas) Uf, ojalá, ojalá, porque yo muero con Inés. Le tengo un gran aprecio personal y polítco. Pero no la podemos clonar. Lo que está haciendo en Cataluña es increíble.