El gobierno provincial aprueba el presupuesto de 2018 sin apoyos

El equipo de gobierno provincial no encontró ayer apoyos para los presupuestos de Diputación de 2018. El PP votó en contra e Izquierda Unida, Por Cádiz sí se puede y Ganemos Jerez se abstuvieron. El diputado de Asuntos Económicos, Jesús Solís, pidió el sí para unas "buenas cuentas", un documento con las "principales exigencias" de la provincia y los municipios, dijo con insistencia, pero sólo el PSOE y su socia, la andalucista Maribel Peinado, levantaron la mano cuando se pidieron los votos a favor.

"La unanimidad requiere un trabajo previo, no es regalado", le respondió Ángeles González, de Ganemos Jerez. "No pueden pedir apoyo sin participar", manifestó José Loaiza, portavoz de los populares. La oposición coincidió durante la exposición de sus reflexiones sobre el documento más importante del año en que no se ha contado con el resto de grupos para su elaboración. Todos salvo Por Cádiz sí se puede, ya que su portavoz, el alcalde gaditano José María González, no intervino en el debate.

Sí lo hizo Irene García, presidenta de la institución provincial, que no quiso que se cerrara el debate sin hacer uso de la palabra. "Votar en contra es hacerlo contra un documento que fideliza la inversión en materia de empleo y sin sectarismos", afirmó. "Tiene un plan de empleo con 300.000 euros más que en 2017 y que usted negó en varias ocasiones", le dijo a José Loaiza, recordando su etapa como presidente. "Tiene un plan estratégico, un plan de infraestructuras deportiva y sube la inversión en turismo y cultura", incidió aludiendo a la "maldita frase" que siempre le recuerda al portavoz popular: que el deporte, la cultura y el turismo no era competencia de la institución. "Si se los hubiera leído lo sabría", dijo tachando la intervención del PP de "vaga".

Y es que antes, el portavoz del grupo popular citó una ristra de críticas al presupuesto. Es un documento "irreal", es "papel mojado" y "no son tan buenos", aseveró. Aseguró que del anterior sólo se ha ejecutado un 25%, que las inversiones reales y transferencias de capital bajan o que luego vendrán decenas modificaciones de crédito. "Dirá usted también que es culpa de Montoro", le espetó a Solís. "O será culpa de los papeles que yo tenía debajo de mi cama", insistió en referencia a las facturas sin consignar a la que el diputado de Hacienda achaca que la subida del periodo medio de pago a proveedores en los últimos meses.

Loaiza llamó la atención sobre que se vuelvan a dar subvenciones a determinados clubes de fútbol de la provincia y a otros no, o planes para algunos ayuntamientos y otros no, o un campo de fútbol en Grazalema. "El reparto de proyectos es arbitrario y poco transparente", mantuvo. "Esa última partida viene de un acuerdo plenario que propuso su grupo", le respondió en su turno de réplica el responsable de las cuentas. Solís destacó las políticas de empleo tanto con inversión pública propia como revitalizando el desarrollo económico con un presupuesto de casi 252 millones, un 9% más que el que está en vigor.

Por su parte, el portavoz de Izquierda Unida, Antonio Alba, lamentó la "poca disposición" para hablar con la oposición "incumpliendo la promesa" que se hizo al inicio del mandato. "Es una oportunidad perdida para hacer unos presupuestos participativos", añadió. Para Alba, además, el presupuesto se queda en respuestas macroeconómicas y no en soluciones políticas. Desde Ganemos Jerez, Ángeles González, propuso más recursos a la economía social, el desempleo femenino o la integración de los inmigrantes y lamentó que el 65% de la subvenciones sean nominativas.

El pleno extraordinario duro casi hora y media y no faltaron los reproches entre PSOE e IU por la noticia política del día, la moción de censura en San José del Valle.