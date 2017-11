El grupo de concejales del PP de Sanlúcar se parte en dos

El grupo municipal del PP de Sanlúcar ha saltado por los aires a causa de discrepancias internas entre sus seis concejales. Los ediles Carlos Zambrano, Concha Rosano y Juan Álvarez se han apartado de la línea oficial del partido, representada por los munícipes y dirigentes de la formación Ana Mestre, Carmen Pérez y Juan José Marmolejo.

Desde hace meses, los tres concejales díscolos no acuden a los plenos del Ayuntamiento por una serie de diferencias que acabaron sellándose en el último congreso local del PP, celebrado en julio. Ana Mestre fue elegida presidenta de la formación y Carmen Pérez, secretaria general. Juan José Marmolejo también es integrante del comité ejecutivo del partido. Sin embargo, Zambrano, Rosano y Álvarez no fueron incorporados a la dirección. Unos y otros concejales se dejaban ver por separado en casi todos los actos públicos. La fractura interna era un secreto a voces en los corrillos políticos de la ciudad, pero anoche acabó confirmándose.

Fue en la sesión ordinaria de noviembre de la Corporación municipal de la mano de Zambrano. En la bancada del PP sólo estaban, una vez más, Mestre, Pérez y Marmolejo. Al término del pleno, y haciendo uso del turno de intervenciones destinado a los ciudadanos, Zambrano reveló que "mi partido ha decidido aislarme, mantenerme al margen de las decisiones, las preparaciones de los plenos y las discusiones sobre las mociones a mí y a otros concejales que no podemos participar aportando nuestras ideas", en alusión a sus compañeros Rosano y Álvarez.

El motivo de su intervención era la presentación de dos propuestas al Pleno cuyo planteamiento resultó anecdótico –de información turística y comunicación municipal-, dada la relevancia de la ruptura que acababa de poner de manifiesto en las filas del PP. "No me puedo sentar en el pleno para que alguien vote por mí lo que yo no sé lo que se vota. Llevo unos meses sin venir a los plenos porque entiendo que no puedo estar, pero considero que, como concejal, tengo unas obligaciones que cumplir, que ya cumplo externamente, pero también puedo hacerlo aquí", aseguró Zambrano en un tono muy distendido. "Quiero proponer cosas al Pleno por esta vía –la ciudadana-, ya que por la otra –la política-, no puedo hacerlo", apostilló.

En su primera valoración de la sesión a través de las redes sociales, el PP de Sanlúcar eludió referirse a este hecho y se limitó a mostrar su "satisfacción" por el "resultado positivo" del pleno, al ser aprobadas todas las mociones que presentó.

El PP fue la segunda fuerza política más votada en las elecciones municipales de 2015, obteniendo los votos necesarios para sentar a seis concejales en la Corporación de Sanlúcar. El PSOE, que gobierna la ciudad en minoría, tiene nueve concejales; IU, cuatro; ‘Sí se puede’, tres; y Ciudadanos, tres.