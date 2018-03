El hombre que desafía a la gravedad

Pedro Durán es un arcense que desafía a la fuerza de la gravedad en cada creación que realiza. Este hombre construye esculturas montando piedra sobre piedra en equilibrio, que le ha convertido en uno de los nombres más destacados a nivel internacional del movimiento Land Art (o arte terrestre), una corriente artística que surgió en los años 60 y que ahora toma más protagonismo.

No en vano, en los tres años que lleva Pedro Durán dedicado a estas creaciones, ha cosechado ya el título de campeón de Europa, disputado el año pasado en Escocia, y acaba de recibir un trofeo y dos medallas más en un campeonato mundial celebrado en Estados Unidos. En concreto en la localidad de Llanos, muy cerca de Austin, Texas, donde se ha medido con los más grandes de este movimiento.

"Realmente es un arte efímero, de ahí radica su belleza. Las esculturas pueden durar desde un solo segundo a horas e incluso, días. El mayor enemigo de ellas es el viento. Mi trabajo consiste en descubrir puntos de equilibrio imposible cuando apilo unas piedras sobre otras", explica.

Ver trabajar a Pedro es contener la respiración. Parece imposible que piedras sacadas de la misma naturaleza puedan quedar unas encimas de otras y suspendidas por una conexión casi invisible. El secreto para conseguir estas esculturas no radica tanto en el pulso de este artista serrano como en un ejercicio de control de la respiración y absoluta concentración. "Es, además de arte, un ejercicio de meditación. Tienes que estar en un estado de quietud, donde es fundamental la respiración controlada. Es dejarse llevar. Cuando te esfuerzas y pones tensión no te sale", aporta el arcense.

Durán ha conseguido montar hasta 32 piedras en altura en el campeonato escocés y ahora, en el reciente certamen americano, celebrado este mes, ha llegado a realizar esculturas en equilibrio llegando a alcanzar hasta 2,10 metros de alto. Pero para llegar aquí han sido fundamental las miles de horas de prácticas que lleva en su haber. Y la conexión entre naturaleza y silencio. "Desde que empecé no hay un día que no lo practique. Al principio me parecía casi imposible, era muy difícil, pero no me rendí", añade.

Para Pedro Durán, las piedras en equilibrio no son sólo un instante, una foto fija. Es una filosofía. Su nombre se ha colocado en el panorama internacional por ser pionero en Europa y único en España del movimiento conocido como stone balancing.

Pedro no vive en la actualidad de sus creaciones. Pero impacta en las redes sociales donde tiene más de 21.000 seguidores de todas las partes del mundo, que disfrutan de sus montajes (Facebook: Piedras en equilibrio/ Instagran: piedrasenequilibrio).

Este jardinero de profesión colabora en talleres donde se le requiere. "Me gusta transmitir las sensaciones que produce crear estas esculturas. Es como una herramienta para tu vida cotidiana, donde es importante prestar atención a lo que haces en cada momento", reflexiona. El taller de este creador de los instantes es la naturaleza. De ella se provee para el material. Pero también lidia con sus elementos como el frío, el calor, la lluvia, que pueden deshacer un montaje en un momento.

La mayoría de sus esculturas están hechas en la provincia de Cádiz, para él su mejor contexto. "Mucha gente piensa que viajo por sitios muy bonitos para hacer estas esculturas. Pero las hago aquí, en la provincia, que es donde están esos lugares tan bellos. Es cuestión de pararse, observar y ver que esos paisajes están muy cerca de nosotros", describe el hombre que juega con el equilibrio.