"La paz interna es un ingrediente fundamental para el éxito electoral"

En un repaso por los nombres, no repiten 37 miembros de la primera dirección de García. Se mantiene por ejemplo José Luis Blanco y entre los alcaldes que se incorporan están Javier Pizarro, de Alcalá; Patricia Cavada, de San Fernando;, Víctor Mora, de Sanlúcar; Amalia Romero, de Benalup; Alfonso Moscoso, de Villaluenga; Pilar García, de El Bosque, o Carlos Javier García Ramírez, de Grazalema. Pese a que se había barajado algún nombre, se queda sin sanchistas .

"Emocionada" al cerrar el Congreso, consideró que de la cita sale una dirección "fuerte" y "refrescada" para seguir un camino que no ha concluido. Porque la también presidenta de Diputación repasó la hoja de ruta del partido para la provincia para los próximos años, que pasa por "crear una voz autorizada entre todos" que pida lo que hay que pedir. "Queda mucha tarea", les dijo a sus compañeros, a los que solicitó "esfuerzo" y "cercanía". Para la secretaria de los socialistas gaditanos hay "una nueva foto, una nueva imagen, un nuevo equipo para que seamos más que nunca un partido al servicio de cada uno de los ciudadanos". De los 212 delegados que han votado, la Ejecutiva ha obtenido 168 votos a favor y 42 en blanco, lo que supone un 80% del respaldo.

También abundó García en el apoyo recibido durante el proceso que le ha llevado hasta la renovación de su cargo. Aludió a los 2.700 avales conseguidos y calificó de "modélico" ese camino a las primarias. Ese recuento de avales fue puesto en duda por la plataforma pedrista , que presentó alegaciones al no lograr un número suficiente para que Jesús Ruiz Cayuso luchara por la Secretaría provincial. García destacó ayer el 80% de participación de los militantes en todo el proceso del que salió victoriosa, la mayor que se ha dado en la agrupación. "Es un modelo ejemplar de democracia interna que se ha instalado y al que no vamos a renunciar", añadió.

En la celebración, el mensaje de García a sus compañeros fue el de seguir "construyendo un proyecto entre todos" y así comenzó la presentación de su proyecto de gestión e insistió en ello. "Aquí no sobra nadie y esto no es una frase hecha", afirmó rotunda, resaltando la "salud distinta" de la que goza ahora el partido, diferente a la de hace cinco años, cuando llegó a la Secretaría General.

Como se esperaba, la nueva comisión ejecutiva provincial, principal interés de la jornada, mantiene el núcleo en su anterior mandato. No hubo cambio de guión. Manuel Jiménez Barrios continúa como presidente, el alcalde de San Roque, Juan Carlos Ruiz Boix, como vicesecretario general, y Araceli Maese sigue en Organización. A partir de ahí, la lista renueva un 60% sus miembros, incorpora "referentes municipales" y guiños al pizarrismo, aunque no al pedrismo, que se queda finalmente sin presencia. En los puestos más altos se incorporan el arcense Joaquín Macías en Política Municipal y el alcalde de Alcalá de los Gazules, Javier Pizarro.

El PSOE provincial renovó ayer su dirección en un congreso rápido, muy distinto al celebrado hace cinco años. Francisco González Cabaña, presidente de la mesa, no ocultó su deseo de llegar a tiempo para ver el partido del Cádiz CF, y le hicieron caso, porque sobre las tres de la tarde se daba por concluida una cita con la que la nueva ejecutiva, encabezada por Irene García, empieza su trabajo con un 80% de apoyos. Su gestión durante los últimos cinco años, además, termina respaldada por un 88% de los delegados del XIII Congreso Provincial del PSOE de Cádiz.

Cornejo pide unos congresos "pensando en el ciudadano"

Aunque centró su intervención en el conflicto secesionista catalán, el secretario de Organización del PSOE de Andalucía, Juan Cornejo, pidió a sus compañeros realizar los congresos "pensando en el ciudadano", "si no, no tienen razón de ser", indicó. "Menos las elecciones municipales que están claras, lo demás no está escrito", avisó instando a sus compañeros a "encarar los congresos locales presentando a los mejores hombres y mujeres en los ayuntamientos para construir una provincia donde pensemos en el bienestar de los gaditanos y gaditanas". Por su parte, el vicepresidente del Gobierno y presidente de la Ejecutiva provincial, Manuel Jiménez Barrios, hizo un repaso a los presupuestos andaluces y al trabajo de la Junta de Andalucía, y en clave interna, señaló que "el PSOE de Cádiz tiene una estrategia clara" para la provincia. "Es un PSOE anclado a los problemas de la gente, mientras todo el mundo se pregunta dónde están el PP y Podemos y sus diputados por la provincia". "El PSOE va por buen camino y hay que seguir trabajando", señaló Jiménez Barrios.