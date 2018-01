"Aunque haya más jueces para suelo, no podemos con esa carga"

La Comisión Permanente del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) aprobó el pasado 28 de diciembre el diseño del nuevo plan de especialización de los juzgados en materia de acciones individuales sobre condiciones generales. La principal novedad de este proyecto es que los juzgados designados tendrán competencia exclusiva y total o parcialmente excluyente para tramitar estos asuntos, que se refieren, entre otros, a cláusulas suelo, vencimiento anticipado, intereses moratorios, gastos de formalización de hipoteca o hipotecas multidivisa.

El plan, que entró en vigor el 1 de enero con una vigencia de seis meses, sustituye al que se puso en marcha el 1 de junio de 2017 y que consistió en la designación de un total de 54 juzgados de Primera Instancia en toda España para que gestionasen estos casos de condiciones generales de contratación de manera exclusiva, eso sí, pero no excluyente. En la provincia, el órgano nombrado fue el Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz.

De junio a diciembre han entrado casi 5.000 asuntos de condiciones generales"

Según ha explicado el CGPJ en un comunicado, la adopción de esta nueva medida responde a la evolución que han seguido los asuntos de cláusulas abusivas -que a fecha de 17 de diciembre arrojaban un total de 156.862 demandas en todo el territorio nacional, de las cuales 5.000 se habían interpuesto en la provincia de Cádiz- y al análisis de la carga de trabajo que han soportado las sedes judiciales especializadas.

Isabel Cadenas, la titular del Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz, valora este recién estrenado plan del Consejo General del Poder Judicial como "insuficiente" porque, a su juicio, la carga de trabajo "sigue siendo inasumible".

Desde junio de 2017 hasta la fecha, el Juzgado de Primera Instancia que dirige Cadenas se desdobló en dos órganos: el 2 y el 2 Bis. "El 2 o matriz, conmigo como magistrada titular, seguía llevando asuntos civiles comunes y de familia, como hasta entonces. Y el 2 Bis tramitaba las demandas de condiciones generales con una plantilla de dos funcionarias hasta septiembre y de cuatro desde octubre, más un juez. Obviamente, y como todos vaticinamos, esa medida era claramente insuficiente". Prueba de ello es que "han entrado casi 5.000 asuntos de condiciones generales desde junio a diciembre" en este juzgado gaditano.

Se deduce del nuevo acuerdo -"que claro no es", apuntilla Cadenas- que el tema de las cláusulas abusivas no lo seguirán llevando los juzgados Bis que se crearon en junio de 2017, sino que lo hará el juzgado matriz. Ahora bien, con la plantilla reforzada y con exclusividad.

"Esto se traduce en que al Juzgado de Primera Instancia número 2 de Cádiz no se le repartirán más asuntos que los de condiciones generales". El resto de casos se distribuirán entre los otros cuatro juzgados de primera instancia de la capital, "salvo lo que ya haya entrado hasta el 31 de diciembre, que lo seguiremos tramitando en Instancia 2 hasta su conclusión", explica la magistrada.

Isabel Cadenas muestra cierto escepticismo ante el plan rediseñado por el CGPJ: "Supuestamente seguiré con el apoyo del juez de refuerzo actual y una juez de Adscripción Territorial que se incorporará hoy".

Cuestionada sobre las posibles ventajas que trae consigue el recién estrenado proyecto del CGPJ, Cadenas lo tiene claro: "Son más funcionarios y más jueces los que van a llevar suelo". ¿Inconvenientes? "Que no soluciona el problema, porque aunque seamos más, no podemos con esa carga: un 25% más de asuntos que el resto de juzgados civiles de la capital. Además -prosigue la magistrada- yo sólo conocería tema suelo, me guste la materia o no, y sin haberlo elegido, claro".