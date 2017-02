La justicia da la razón al ex alcalde de Chiclana en el caso Muriano

El juzgado mixto número dos de Chiclana ha archivado la causa contra el ex alcalde de este municipio, Ernesto Marín (PP), tras la denuncia que interpuso el ex delegado socialista de Urbanismo de esa localidad, Joaquín Muriano, quien le acusaba de prevaricación y malversación de caudales públicos.

Este caso se remonta a a 2008 cuando el PP de Chiclana denunció a Muriano por un caso de excesos de aprovechamientos en el Hotel Barceló y el supermercado Supersol situados en la Loma del Puerco de Sancti Petri, a cambio de una compensación económica. Esta causa fue archivada por la Fiscalía Provincial de Cádiz y el juzgado chiclanero. Tras esta última resolución, el ex delegado de Urbanismo contraatacó judicialmente con una querella contra Marín al denunciar que en la causa contra su persona se usó dinero público, unos 1.200 euros.

Así, el propio Marín, acompañado del portavoz popular, Andrés Núñez y varios concejales, dio a conocer ayer el auto que le absuelve de prevaricación y malversación de fondos públicos, si bien la resolución judicial puede ser recurrida.

El juez subraya en el auto que en la actuación de Joaquín Muriano, en su día responsable de Urbanismo, "no resultaba conforme a derecho dicha compensación económica" y deja claro la absolución de Marín "por no constituir los hechos investigadosconstitutivos de delito de prevaricación administrativa"-

Con este dictamente, el ex regidor chiclanero manifestó que "seguiré con la cabeza alta y pediré al PSOE que traslade que el linchamiento no ha tenido éxito, porque hay que decir que esta forma ruin de actuar ya comenzó en 2006, por órdenes de Madrid, según me confirmó un alto rango socialista, después de que yo decidiese meterme en política y encabezar la candidatura del PP". Asimismo, denunció que "ha sido una persecución sistemática porque había que eliminar al forastero, porque un día decidí irrumpir en la vida política de Chiclana, tras 30 años del PSOE haciendo lo que le venía en gana".

De esta manera, el ex alcalde popular ha repasado diferentes asuntos "con los que se ha pretendido acabar conmigo". En concreto, resalta que "he llegado a localizar hasta nueve casos en los que han querido implicarme para manchar mi imagen...y en ninguno de ellos hubo nada irregular".

Añadió que le tiene "cierto respeto" a Muriano, "quien me denunció porque dijo que yo tenía que pasar la pena del banquillo. Tengo que decir que no lo he pasado tan mal, porque me sentía absolutamente inocente, porque yo lo que hice fue denunciar un caso que podía conllevar delito y por ese motivo se querella contra mí; una paradoja que no podía conducir más que a lo que ha conducido, el archivo de la causa".