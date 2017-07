El juzgado de Barbate deniega el cierre de los vertidos al Botero

El alcalde andalucista cree que la actitud de Acoza "no es lógica" y esto va a poner a los comerciantes "en un problema, porque no han actuado de buena fe, se ha visto la mala fe con la que algunas personas han llevado este asunto".

Una vez conocida esta resolución judicial, que aún ayer no había llegado a manos del alcalde de Barbate aunque sí conocía su contenido, Miguel Molina expuso que "la jueza y el fiscal lo han entendido perfectamente, este alcalde no tenía otra opción que la que se ha aplicado".

Dicha denuncia, presentada por el letrado madrileño José Plaza, iba dirigida contra Miguel Molina, alcalde de Barbate; María José Corrales, concejala no adscrita y anterior edil de Urbanismo; Rafael Quirós, ex alcalde y actual portavoz del Grupo Municipal Socialista en el Ayuntamiento de Barbate; y María Dolores Varo, anterior portavoz socialista y concejala de Medio Ambiento durante el gobierno que presidió Quirós hasta mayo de 2015. También se incluía en la denuncia a la empresa concesionaria Aqualia.

Quirós no descarta ir contra Acoza y su patrimonio

El ex alcalde de Barbate, Rafael Quirós, ha calificado de "lógica" la resolución del juzgado. Así, ha apuntado que "desde el momento que las denuncias se plantean a nivel personal y no a nivel institucional, no lo veía lógico, ya que lo normal hubiese sido ir contra el Consistorio y no contra las personas; y menos que uno de los representantes de Acoza quiera que vayamos a la cárcel por un tema de un vertido, algo absurdo", afirma. "Es evidente que iremos contra ellos", dice Quirós. "Sabemos que la Justicia es lenta, pero sí que va dando pasos firmes e iremos contra su patrimonio como han hecho con nosotros".