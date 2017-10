"Los localismos no sirven para nada, son una historia en blanco y negro"

Puso como ejemplo de que las cosas se pueden cambiar el caso de Educación para la Ciudadanía, "una asignatura contra la que los empresarios no teníamos nada hasta que vimos que en los conenidos se ideologizaba y la figura del empresario se asociaba al capitalismo salvaje". Todo eso ha desaparecido de las aulas "y no ha pasado nada". Se congratula de que ahora en las aulas se dé una distinta percepción del empresariado y se explique el significado que tiene esta actividad para la sociedad e incluso propone que la educación financiera se incluyera como troncal para los alumnos.

Cataluña, como no podía ser de otra manera, planeó durante toda la intervención de Javier González de Lara y le sirvió también para enlazar, cuando recibió preguntas del numeroso público asistente, con los que se sienten agraviados por batallas localistas, como el caso de la zona franca de Sevilla: "Los localismos no sirven para nada, es una historia que se ve hoy en blanco y negro. Es un discurso absolutamente banal. Las relaciones comerciales e interpersonales en nuestro mundo son globales", dijo tratando de exponer el absurdo de los provincianismos en nuestros días.

El empresario que capta la respiración del mar

Javier González de Lara, malagueño del año 63 licenciado en Derecho y máster en Mediación, no es un empresario al uso en el sentido de esa figura recreada de un hombre dedicado al cien por cien de su tiempo a la empresa. Y no porque no sea empresario de éxito en el turismo y la cultura, donde sus empresas están bien colocadas, o porque no dedique tiempo a la confederación que preside y de la que dijo que haría una nueva CEA, sino porque, como reveló su presentador, Javier Sánchez Rojas, presidente de los empresarios de Cádiz, es capaz de buscar tiempo para su gran pasión, la pintura, donde no es un aficionado, ya que ha participado en numerosas exposiciones individuales y colectivas en España y en el extranjero. De su obra, obsesionada con el mar, ha dicho Manuel Alcántara que capta "la respiración del mar".