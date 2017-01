Sergio Ramos no pudo resistir el pasado domingo, tras acabar el partido del Real Madrid en el Santiago Bernabeu, la tentadora propuesta de dos aficionados, Sergio Sánchez y Francisco Morillo, llegados desde Vejer. En una pancarta se podía leer: "Sergio, si me das tu camiseta te regalo una bandeja de lomo en manteca". Ramos no se lo pensó dos veces y, tras entregar la camiseta, esperó a recibir la bandeja de tan preciado producto.