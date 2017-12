"Tenemos una de las mejores juventudes"

La Asociación de Jóvenes Empresarios de la provincia de Cádiz (AJE Cádiz), contará desde hoy con un nuevo presidente en apenas dos semanas. El actual secretario general y miembro de AJE Andalucía, Curro Martínez, tomará las riendas de la entidad gaditana en sustitución de Jesús Belgrano, que abandona unas responsabilidades que ha asumido en los dos últimos años, de los que ahora hace balance.

-¿Qué valoración hace de su mandato?

-Muy corto, pero muy positivo. Ha sido corto porque sólo estaré dos años, siendo cuatro el mandato estatutario. Porque cumplo mi edad en la que dejo de ser joven empresario. Es algo sano. Hay que dejar paso a otros compañeros más jóvenes y con nuevas ideas. Pero hemos conseguido mantener un ritmo frenético en AJE Cádiz, Andalucía y CEAJE. Sobretodo, lo más importante, es que hemos creado empresa y fortalecido las existentes. Hemos creado empleo. Con eso, me voy satisfecho.

-¿Cuáles son los proyectos en los que más ha trabajado como presidente?

-No quiero llevarme el mérito de lo sucedido. Tengo un gran equipo de trabajo. Los técnicos de AJE son los que realmente han trabajado en los proyectos. Los presidentes sólo somos la cara visible, llevándonos un mérito injusto por el hecho de ganar unas elecciones. En estos últimos meses han sido sonados los proyectos "empresas tractoras", en el que hemos puesto en contacto a las grandes empresas motoras de diferentes sectores con nuestros jóvenes que tienen actividad principal o complementaria con dichos sectores. Hemos firmado un convenio con Caixabank para otorgar financiación a jóvenes empresarios sin tener que aportar avales personales.

-¿Cómo percibe la provincia desde el punto de vista económico y empresarial ahora que la ve desde sus últimos días como presidente de AJE?

-Cádiz es una provincia que no tienen nada que envidiar a ninguna otra. Puede estar en el lugar que estime oportuno. Para ello, sólo es necesario el esfuerzo de todos los que formamos la sociedad gaditana acompañado de aliento y de herramientas de las Administraciones. Es muy importante no malinterpretar mis palabras. No buscamos la regulación de la actividad económica, muy lejos de la necesidad de esta provincia, pues el exceso de regulación es contrario a la creación de empresas. Hay que ser conscientes que competimos en un mercado global. Cádiz no compite sólo con Málaga, sino también con San Sebastián, Berlín o Phuket. Tenemos que ser conscientes de nuestras fortalezas y debilidades. Tenemos un gran conocimiento, una actividad muy orientada, cada vez más, a las nuevas tecnologías. Aún nos falta creérnoslo. Desde este córner en la Plaza de San Juan de Dios, podemos llegar a cualquier parte del mundo. Sólo nos faltan herramientas. Una educación enfocada también a crear jóvenes con cultura empresarial. Eliminar trabas burocráticas. Una financiación diversa para nuestras empresas, que crea en los proyectos y no sólo en los patrimonios preexistentes. Una Ley de Emprendimiento de verdad, enfocada a crear empresas y ayudar a instalarse a aquellos que quieran financiar a nuestras empresas.

-¿Cómo ve el nuevo equipo de AJE liderado por Curro Martínez?

-Impresionante. Gente maravillosa, grandes profesionales, con ideas muy frescas. Estoy convencido de que van a hacer un gran trabajo.

-¿Cómo ve a los jóvenes gaditanos de hoy día?

Yo ya los veo con envidia, sana por supuesto. Tenemos que ser conscientes de la calidad de nuestros jóvenes, de la formación que tienen. Sólo hay que darles un empujón, con las herramientas necesarias. Y pueden crear "grandísimos" proyectos. Estoy totalmente convencido de que tenemos una de las mejores juventudes de la historia de nuestra tierra.