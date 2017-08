El mercado inmobiliario provincial solamente mira la vivienda usada

La evolución del mercado inmobiliario en la provincia ha experimentado un notable incremento en la vivienda de segunda mano, mientras que sigue cayendo en la adquisición de nuevas promociones, en su mayor parte pertenecientes a los stocks inmobiliarios de la banca tras el desplome de la burbuja y puestas en el mercado por sus divisiones en el sector. En realidad, esto es lo normal en las últimas décadas y siempre sucedió así hasta la burbuja, por lo que habría que hablar de una normalización

Según los datos del Instituto Nacional de Estadística, que abarcan los seis primeros meses de este año, se han realizado 1.234 transacciones de viviendas nuevas, por 4.026 de viviendas de segunda mano. La progresión de ambos mercados ha sido inverso en los últimos años. Mientras en 2012, ya sumergidos en la crisis, la vivienda nueva todavía encontraba atractivo y compradores alcanzando las 2.468 transacciones, la vivienda de segunda meno se movía en el declive de la caída de precios y no llegaba a las 1.800. A partir de ahí, todo se ha ido desarrollando por caminos contrarios, con crecimientos constantes en la usa y un declive permante, incluida la comparativa del último año con el anterior, de pisos a estrenar. De este modo, en los primeros seis meses de este año se superaron las 4.000 operaciones sobre viviendas de segunda mano, algo que no sucedía desde 2008, sin alcanzar la cifra de 2007, cuando se alcanzó un intercambio de dinero inusitado con 4.234 operaciones y a precios medios que ya no se voverían a conocer.Mientras, los pisos nuevos, de los que cada vez hay menos debido a que van cayendo los stocks y las promociones nuevas no proliferan, con el sector de la construcción aún tratando de despegarse de su salvaje crisis, volvieron a caer en 2017 después de una recuperación en 2016 a penas significativa con respecto a 2015.

El otro dato del mercado inmobiliario que muestra un pequeño repunte de la actividad para volver a estabilizarse en la provincia, como el resto de la economía, en los niveles de hace diez años, se halla en el dinero nque han prestado los bancos para hipotecas. Los cinco primeros meses de 2017 evaluados por el INE en la provincia acumulan cantidades de 322 millones de euros, que fue prácticamente la misma cantidad -320 millones- que en ese mismo periodo de 2012 entregaron los bancos. A partir de ahí la caída fue brutal, alcanzando el suelo en 2014, cuando los bancos no llegaron a entregar a nuevos propietarios de toda la provincia ni 200 millones de euros (198).

La semejanza entre los datos de 2017 y 2012 también hay que medirla en otros números. Los bancos han prestado un poco más, pero han aprobado menos hipotecas, incluso se han suscrito menos hipotecas que en el mismo periodo que en el año anterior, pero se acepta entregar más dinero. Esto es un índice de confianza. En el peor momento de la crisis, en 2013, la media de la hipoteca en la provincia estaba a años luz de lo que los bancos prestaban en los años de bonanza. En ese periodo la media de la hipoteca estaba en 78.000 -hay que recordar que hubo años que las medias de las hipotecas superaban con creces los 120.000 euros-. Hasta el pasado mes de mayo de 2017, la hipoteca media suscrita se situó en 92.422 euros, lo que tiene que ver con mayores posibilidades adquisitivas del demandante de la hipoteca y un ligero incremento de los precios.

Es ese incremento de los precios los que está llevando a los propietarios de viviendas de segunda mano, reticentes a vender durante el periodo de recesión por ofertas insuficientes, a aceptar acuerdos que antes no se cerraban y a elevar el número de transacciones. De hecho, según los índices autonómicos, que son los que estudia el INE, en Andalucía, con un IPC de 109 en la vivivienda, se habría superado el nivel de 2012, cuando se situó en 106.

En el informe realizado por el instituto estadístico a nivel nacional se observa que el 89,8% de las vivien das transmitidas por compraventa son libres y el 10,2% protegidas, que es el dato de junio, pero que sigue con la tendencia del resto del año.

En términos anuales, el número de viviendas libres transmitidas por compraventa aumenta un 18,2% y el de protegidas un 29,3%.

El 17,9% de las viviendas transmitidas por compraventa en junio so n nuevas y el 82,1 % usadas. Mientras que en la provincia cae, en España el número de operaciones sobre viviendas nuevas sube un 19,8% y el de usadas se incrementa un 19,2% respecto a junio de 2016.