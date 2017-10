El cuatro de agosto de 2012 la vida cambió por completo para una pareja de Puerto Real, aunque ellos no lo supieron hasta dos días mas tarde. Cuando los bombos del sorteo de la Lotería Primitiva giraban en Madrid, en la Villa, quienes habían seleccionado los mismos números que resultaron agraciados, preparaban las mochilas para pasar, al día siguiente, una jornada familiar en el parque temático Isla Mágica.

Por allí pasearon siendo millonarios sin saberlo. "El sábado no nos enteramos del sorteo y el domingo nos fuimos a Sevilla. Antes de salir, mi mujer, por entonces mi novia, compró Diario de Cádiz que con el jaleo de la excursión olvidamos en el coche. No fue hasta el lunes por la mañana cuando ella, desayunando con su madre, abrió el periódico y vio nuestros números en el papel", cuenta el puertorrealeño.

"Entrábamos en un restaurante y la gente nos miraba como si yo fuera Cristiano Ronaldo"

Los reconoció al instante porque eran números "heredados". Su padre siempre jugaba la misma combinación y cuando éste falleció, a ella le dio pena que desapareciese y los siguió jugando con algunos cambios, ya que introdujo las fechas de nacimiento de sus sobrinos. "Cuando mi mujer me llamó para decirme que nos había tocado yo estaba en la puerta de los astilleros pidiendo trabajo para poder volverme a Puerto Real y dejar Madrid donde había tenido que irme a currar. Me quedé en shock: ¿un millón de qué?, le preguntaba todo el tiempo, porque no sabía si era de euros o pesetas", explica.

Fueron 1.011.982 euros exactamente, el primer premio del sorteo que compartieron con otro boleto sellado en Sevilla. Un millón de euros de los que, además, no tuvo que tributar el 20% a Hacienda ya que la fortuna llegó a su casa cuatro meses antes de la aplicación de la nueva Ley.

El puertorrealeño lo tiene claro: "A mí el premio me cambió la vida". Haciendo gala del lema de la lotería, pudo cumplir sus sueños de entonces. "Llevaba más de diez años con mi novia y pudimos comprarnos una casa, un coche, casarnos como queríamos y pegarnos un viaje. Ayudamos a la familia, claro está, y al poco montamos un negocio y tuvimos a nuestro hijo. Es cierto que nos cambió la vida porque hicimos de golpe lo que nos habría costado años, pero seguimos trabajando y siendo gente muy normal. Los mismos de siempre".

Aunque es difícil encontrar algo negativo al hecho de que te toque un premio gordo, lo cierto es que en muchos momentos reconocen haberse sentido incómodos. "Nos llamaron de cuatro bancos, que no sé ni cómo me encontraron, para que metiésemos el dinero allí. Me incomodaba estar en la cola del banco para sacar algo o pagar un recibo, y que llegase el director para atenderme en otro sitio y no esperar la cola. También llegó un momento en el que empezaron a cansarnos las bromas de 'los millonarios' porque entrábamos en un restaurante, al que habíamos ido toda la vida, y la gente nos miraba como si hubiese entrado Cristiano Ronaldo. Vamos, que a mí me entró hasta la paranoia de que iban a entrar a mi casa a robar", reconoce. De hecho, ahora sigue jugando a la Primitiva y lo hace utilizando el sistema online porque "cuando iba a sellarla siempre estaban las bromitas de: ¡¿Tú otra vez?, qué te lo vas a llevar todo!".

Todo eso, con el tiempo se estabilizó y empezaron a disfrutar lo que les dio la suerte mientras continuaban con sus vidas, que quedaron marcadas el cuatro de agosto de 2012 con una combinación de seis números. Los mismos que poco después se acabó tatuando en la piel el afortunado. "La Primitiva ha sido una suerte, una ayuda impresionante que nos dio un empujón espectacular, pero no para vivir de eso el resto de nuestras vidas porque cuando tocó yo tenía 28 años y aquí sigo, trabajando hasta los fines de semana".