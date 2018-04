20 millones para 67 playas

El Gobierno ha destinado 20 millones de euros para reparar en 67 playas de la provincia de Cádiz, pertenecientes a 16 municipios, los daños ocasionados en el litoral por los últimos temporales, anunció ayer en la capital gaditana el delegado del Gobierno en Andalucía, Antonio Sanz.

Sanz compareció en una rueda de prensa acompañado por el subdelegado del Gobierno en Cádiz, Agustín Muñoz, y explicó que buena parte de las obras de emergencia previstas en Andalucía serán realizadas en la provincia de Cádiz, especialmente afectada por el temporal desatado a finales del pasado febrero. Hubo daños en prácticamente 40 kilómetros de costa.

La magnitud de los daños es "impresionante", comentó Sanz, quien afirmó que con la aprobación de estas obras, el Gobierno se ha adelantado a otras administraciones y ha respondido de manera "ágil, eficaz y suficiente". Eso permitirá, dijo, que las playas de la provincia estén preparadas para la temporada veraniega. "Éramos muy conscientes de que era necesario reparar las playas y ponerlas en condiciones para abordar la época estival".

Las actuaciones de emergencia está recogidas en una resolución de la Secretaría de Estado de Medio Ambiente del Ministerio de Agricultura y Pesca, Alimentación y Medio Ambiente, que contempla obras destinadas a reparar los daños producidos por el viento, el fuerte oleaje, las lluvias y las escorrentías.

La cantidad total para el litoral andaluz alcanza los 35.670.000 euros, por lo que la provincia de Cádiz, con 20 millones, se lleva la mayor parte. Para Huelva van 10 millones de euros; Málaga dispone de 2,5 millones; Granada, 1,1 millones; y Almería, 2 millones. Antonio Sanz recordó ayer, para resaltar la importancia de la actual aportación económica del Gobierno, que fueron 10 u 11 millones de euros la cantidad que llegó en la ocasión en que más dinero recibió el litoral andaluz para afrontar situaciones de emergencia.

"Creo que la provincia de Cádiz y Andalucía tienen que reconocer el compromiso cumplido por el presidente Rajoy, que estuvo en la zona de costa", dijo Sanz. "Hay que reconocer que el presidente Rajoy se comprometió y cumple", añadió.

El delegado del Gobierno enumeró los municipios y playas de la provincia de Cádiz donde serán realizadas las obras de acondicionamiento. En Sanlúcar de Barrameda está previsto actuar en las playas de Bajo Guía, La Calzada y La Jara, donde el temporal provocó deterioros en elementos urbanísticos importantes y pérdida de arena, desplazó escolleras y también dejó daños en los accesos a las playas. En Chipiona las obras serán efectuadas en las playas de Montijo, Cruz del Mar, Las Canteras, Regla y El Camarón. En esos lugares hubo deterioros en perfil de playa, en el paseo marítimo y en los accesos.

En El Puerto de Santa María habrá obras de reparación en la playas de Fuentebravía, Santa Catalina, Las Redes, La Calita, La Muralla y La Puntilla. En el litoral portuense hubo todo tipo de deterioros y daños en las obras de defensa. Las obras en el municipio de Rota serán realizadas en las playas de La Ballena, Aguadulce, Punta Candor, Piedras Gordas, Puntalillo, La Costilla, Galeones y El Rompidillo.

En Puerto Real habrá actuaciones en la playa de La Cachucha y en las playas de Río San Pedro: La Calita de la Bocana, La Ministra, Conchal y Media Luneta.

Las obras en Cádiz serán realizadas en las playas de La Caleta, Santa María del Mar, La Victoria y Cortadura. También están previstas actuaciones "muy importantes", dijo Antonio Sanz, relacionadas con la muralla, el paseo Fernando Quiñones y la zona de la Punta de San Felipe.

En San Fernando habrá obras en Camposoto y en la Punta del Boquerón, donde se produjo una pérdida muy severa de arena y resultó muy afectado el cordón dunar.

Las obras en Chiclana repararán desperfectos en Sancti Petri y en La Barrosa, lo que incluye Punta de las Piedras y Torre del Puerco. En el litoral chiclanero hubo daños importantes en los muros de protección del paseo.

En Conil habrá obras en Roche, en las calas de Poniente, del Aceite, Quinto y Camacho, y en Fuente del Gallo, La Fontanilla, Los Bateles y Castilnovo. En Conil se produjo principalmente pérdida de masa de arena y y también daños en los accesos a las playas.

En Vejer serán realizadas obras en El Palmar y Mangueta. En Barbate, en Zahora, Caños de Meca, Yerbabuena, El Carmen, Cañillos y Zahara. En Tarifa, en Atlanterra, Los Alemanes, El Cañuelo, Bolonia, Valdevaqueros y Los Lances. En Algeciras, en Getares y El Rinconcillo. En Los Barrios, en Palmones. En La Línea, en la playas Poniente, Levante, La Atunara, La Alcaidesa y Tonelero.

En San Roque habrá obras en Sotogrande y en Guadalquitón, donde el remonte del oleaje sobre la escollera atacó en algunos casos incluso a casas y jardines.

Por lo general, las actuaciones en las playas de la provincia de Cádiz se centrarán en el aporte de áridos y en el posterior extendido y reperfilado, la reparación de escolleras y diques dañados, la recuperación del sistema dunar, la reposición de acceso a las playas y la reparación de paseos marítimos e infraestructuras.

"Es indiscutible", comentó ayer Antonio Sanz, "que es un compromiso histórico porque histórico fue el temporal e históricos fueron los daños, en su magnitud y en su extensión, en su duración e intensidad. Creo que la respuesta que está haciendo el Gobierno, que está haciendo el Ministerio de Medio Ambiente, liderado por el impulso del presidente del Gobierno, es excepcional, como excepcional fue, sin duda alguna, el temporal. Pero es una respuesta equilibrada a la magnitud de los daños y completa en cuanto a dar cobertura a todos los daños que han señalado los informes técnicos. Por eso la cuantía es históricamente elevada".

Sanz dijo que en su día, el Gobierno pidió confianza a los alcaldes de los municipios en los que se habían producido los daños. "Hubo quien intentó hacer política hasta de esto", se lamentó. "Hoy", añadió, "creo que tendrán que reconocer que estamos respondiendo al compromiso que adquirimos, que no vale todo en política, que no vale todo cuando hay catástrofes, y que cuando hay situaciones dramáticas o de emergencia, primero hay que ser prudente y luego es deseable que haya colaboración entre las administraciones. No vale la confrontación y no va a ser esa la apuesta que hagan el Gobierno de España o este delegado del Gobierno".

La intención del Gobierno es solicitar ahora la colaboración de todos los ayuntamientos, explicó Sanz. "Lo importante", anotó, "es que tendremos las playas en condiciones excepcionales para el verano. Hemos vuelto a demostrar que el Gobierno de Rajoy, cuando se trata de abordar situaciones que afectan a nuestro turismo y a nuestra costa, siempre está a la altura de las circunstancias".