El ministro explica sus palabras sobre las ONG y reconoce su colaboración con los migrantes

Juan Ignacio Zoido, ministro del Interior, indicó ayer que ha enviado una carta a las ONG en la que explica el sentido de sus palabras del pasado 6 de julio en la reunión de ministros de la Unión Europea sobre el trabajo "abnegado" y "necesario" que realizan estas organizaciones sin ánimo de lucro en materia de inmigración.

Zoido explicó que las declaraciones en las que dijo que "hay que concienciar a estas organizaciones de que se está para ayudar y no para favorecer la inmigración irregular" no se entendieron bien o no estuvo muy lúcido a la hora de expresarse.

"Nadie puede poner en duda que la colaboración que, siempre lo he destacado, prestan las ONG ha sido una realidad y en todos lo puestos que he ocupado", indicó.

"No se me caen los anillos, si ha habido una confusión, en pedirles disculpas. Todos los que formamos parte de los dispositivos de recuperación de balsas que no tienen condiciones de navegabilidad, como la Policía Nacional, Guardia Civil, Cruz Roja, Salvamento Marítimo, y las ONG que también están interviniendo en algunos casos, vamos a salvar vidas humanas, y todos, absolutamente todos, tenemos que tener muy claro que tenemos que salvar las vidas humanas, que es lo interesante, y procurar que no haya un efecto llamada".

Zoido aportó cifras respecto al rescate de migrantes llegados en patera en lo que va de año en Andalucía. Detalló que se ha rescatado un total de 257 pateras, un 123% más respecto al mismo periodo de 2016, y a 6.407 personas, un 196% más que en las mismas fechas que el pasado año.

"Todo esto lo hacemos para salvar las vidas humanas, cuando tenemos constancia de que hay una balsa con condiciones de que no va a poder navegar, vamos incluso a aguas marroquíes para rescatarlos, salvarlos y traerlos aquí en lugar de devolverlos a ningún otro puerto", destacó el ministro.