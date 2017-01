Una minoría que convierte los plenos en una ruleta

En El Puerto lo que empezó siendo un tripartito heterogéneo pero en apariencia sólido en junio de 2015 saltó por los aires justo un año después, tras expulsar el alcalde, David de la Encina, a Levantemos El Puerto del Gobierno municipal por no haberse querido implicar esta formación en la concesión de licencia al parking de Pozos Dulces. Desde entoncesla clara minoría en la que se encuentra el bipartito PSOE e IU (con nueve concejales de 25) hace que los plenos se conviertan en una ruleta rusa, en la que nunca se sabe de antemano qué resultado se obtendrá. La dividida oposición tiene la mayoría, pero no van al unísono así que no se advierte un peligro inminente de moción de censura. Sí peligran asuntos como los presupuestos municipales, por ejemplo, ya que como se ha visto en los últimos meses el equipo de gobierno tiene serias dificultades para consensuar acuerdos con sus adversarios políticos.