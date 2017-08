La mitad de las urbanizaciones carece de plan contra incendios o no lo aplica

La mitad de las urbanizaciones de la provincia de Cádiz que se encuentran en riesgo de verse afectadas por un incendio forestal carecen del obligado plan de autoprotección o bien no lo aplican. Ha mejorado, no obstante, la situación respecto al año pasado, cuando incumplía la normativa el 61%, según señala el resultado de las inspecciones realizadas por la Junta de Andalucía.

Hay 69 urbanizaciones en la provincia que están obligadas a disponer de un plan de autoprotección contra incendios forestales. Se entiende aquí por urbanización un lugar habitado, lo que incluye viviendas, hoteles y hasta cámpings. Algunas de las que incumplen esa norma ya tienen redactado el plan pero no han ejecutado nada de lo que plantea o únicamente han desarrollado una parte, indican los datos proporcionados por la Junta. Otras de las urbanizaciones incumplidoras no han redactado aún el plan y en algunos casos todavía no lo han aprobado.

Las inspecciones controlan sobre todo si hay cortafuegos e instalación de hidrantes

La Delegación Territorial de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio tiene en cuenta diversos parámetros a la hora de inspeccionar las urbanizaciones. Los considerados como más importantes son dos: si el lugar tiene cortafuegos o faja perimetral y si cuenta con instalación de hidrantes.

Entre las urbanizaciones que tienen el plan aprobado y ejecutado desde hace años, la Junta menciona a Roche, en el municipio de Conil. También destaca a las urbanizaciones Huertas de Benharás y Manantiales del Duque, en Los Barrios, y a Sotogrande, en San Roque.

La situación más negativa la presenta la urbanización El Cuartón, en el municipio de Tarifa, porque allí el riesgo de verse afectada por un incendio forestal es elevado y porque la Junta explica que lleva años reclamándole que ejecute el plan de autoprotección e incluso se lo ha redactado.

En la relación de urbanizaciones de la provincia que por una u otra razón incumplen la normativa se encuentra una de Algeciras: Las Herrizas y Barriada Los Guijos. En ese municipio hay seis que deben tener un plan de autoprotección. En Barbate son incumplidoras las cuatro obligadas a disponer de plan: la urbanización Caños de Meca, el núcleo de población Cañada del Álamo y las pedanías Ermita de San Ambrosio y Zahora. En Benalup-Casas Viejas, la única que debe tener plan: Las Lagunetas. También ocurre eso en Benaocaz, con el núcleo de población Tavizna.

En Castellar, que suma cuatro urbanizaciones obligadas a tener un plan contra incendios, hay dos que incumplen la normativa: Cortijo Chapatal y Cerro El Moro. En Conil, municipio en el que once urbanizaciones deben poseer plan, se encuentran dos que lo tienen aprobado pero que no lo ejecutan (aunque una sí tiene faja perimetral): El Chinarejo y Majadales de Roche.

La urbanización El Redondel, de El Bosque, tiene plan de autoprotección desde julio de 2005 pero el cortafuegos está construido parcialmente y carece de instalación de hidrantes. En Grazalema incumplen la normativa los dos lugares que deben disponer de plan: el hotel Fuerte Grazalema y el cámping Los Linares.

La Línea suma cuatro urbanizaciones obligadas a tener plan y hay dos que no lo tienen: Santa Margarita y El Zabal Alto y Bajo. De once que deben disponer de plan en San Roque, ocho incumplen la normativa: los hoteles San Roque Club y Club de Golf Almenara, los núcleos de población San Enrique de Guadiaro, Invespania, Albarracín y Miraflores, la barriada El Almendral y Torreguadiario.

En Tarifa hay 19 urbanizaciones obligadas a disponer de plan y son incumplidoras ocho: la estación de servicio El Cuartón, el cámping Las Dunas, el núcleo de población Betis y las urbanizaciones El Cuartón, El Bujeo, Atlanterra, El Lentiscal y El Chaparral.

El Gobierno andaluz ha reiterado que los planes de autoprotección son desde el año 1994 una obligación de las urbanizaciones y de los ayuntamientos en cuyos municipios están ubicadas, que deben exigirlos para su aprobación e inclusión en el Plan Local de Emergencias por Incendios Forestales. La Junta ha advertido en varias ocasiones a los ayuntamientos de que deben exigir los planes y que sean aprobados; también verificar que se están cumpliendo.

Esos planes dotan a las urbanizaciones de elementos como cortafuegos perimetrales, de suficientes vías de acceso y de evacuación libres y expeditas o de una red de hidrantes y puntos de abastecimiento de agua bien señalizados.