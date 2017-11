"Ante las nuevas adicciones hay un silencio social extraño y peligroso"

El ex Defensor del Pueblo Andaluz José Chamizo considera que las nuevas adicciones marcan muchos comportamientos y que están debajo de todos los problemas sociales (gente sin hogar, suicidios, rupturas sentimentales, accidentes de tráfico...) pero que lejos de verlo así la sociedad, ante esa relación que él observa con claridad "hay un silencio social extraño y peligroso".

Chamizo abrió ayer en Cádiz con una intervención una jornada sobre las adicciones y otras enfermedades mentales. Además de enumerar y comentar las nuevas adicciones, alertó sobre el silencio que advierte acerca de un tema que, dijo, "ha pasado a un segundo orden". La jornada, con la colaboración de la Diputación Provincia, fue organizada por la Asociación de Familiares y Enfermos Duales (Afedu), un colectivo que trabaja con personas que padecen un trastorno psiquiátrico y una adicción a las drogas.

Chamizo cree que parece que aún queda un cierto sentido del afecto, "de estar atento al otro", pero que, en general, el otro se ha convertido en algo así como en un rival, un enemigo, alguien que no cuenta en el ámbito de nuestras emociones. "Estamos creando una sociedad bastante rara donde las relaciones sociales más que por la amabilidad se van caracterizando por la agresividad y la violencia", dijo.

Esto no es ser catastrofista, afirmó. "Es analizar". Cierto que hay mucha gente amable, admitió, pero en el fondo, dijo, "hay miradas muy concretas". Por ejemplo: ¿cómo conduce la gente?, planteó Chamizo. "Esta mañana daban la noticia de que tres conductores escolares iban puestos de cocaína y hachís, llevando a 25 o 50 niños. Vamos a acabar fatal".

El ex Defensor no dice que eso sea generalizado, pero sí que hay indicadores preocupantes. Y que es difícil atajar el problema porque no basta una nueva legislación: "Con toda la que hay es para aburrirse. Aquí tiene que reaccionar la sociedad. Todos. Como no reaccionemos, la deshumanización sigue su curso".

Chamizo comprende que ese panorama que pinta es "un poco triste". Pero es el planteamiento en el que sostiene que surge todo lo que puso ayer sobre la mesa acerca de las nuevas adicciones.

Surge así, explicó que la heroína ha vuelto. "Atención: está aquí. Con una nueva filosofía: no tío, dicen, esto es muy distinto; mira, Pepe, que te has quedado anticuado: esto no es lo que era, esto es gloria bendita... No digo que no; porque el primer pensamiento para hacer una buena prevención es saber que la droga tiene que estar buena; porque si no, serían tontos; otra cosa son las consecuencias: si vale la pena probar esto por lo que viene luego; evidentemente y objetivamente, las cosas son como son".

La adicción que está ahora en primera línea es la que engancha al móvil. Chamizo asegura que es "un problema grave". Un estudio hecho en la provincia en tres institutos muestra que tienen móvil en primer curso de ESO el 92,41% de los alumnos; en cuarto de ESO, el porcentaje sube hasta el 99,40%. Las conclusiones del estudio indican que los adolescentes tienen acceso a una gran variedad de aparatos tecnológicos pero que el móvil es el preferido y desbanca a la televisión. La mayoría no tiene un horario de uso fijado por sus progenitores.

"Los padres", señaló Chamizo, "no controlan el uso que hacen sus hijos de las nuevas tecnologías. Bien porque no pueden, no quieren o están hartos, que es una situación muy normal. La característica de internet hace que se pierda la noción del tiempo: hay chavales que no duermen. Afecta en muchos casos al rendimiento académico. La vida sin internet, dicen algunos, es aburrida, vacía y triste".

El ex Defensor del Pueblo Andaluz hizo un recorrido por otras nueva adicciones. Son menos conocidas pero están tomando posiciones. "No hay que ignorarlas", alertó. Entre ellas mencionó la ortorexia, la adicción a la comida sana, a los productos ecológicos. "Es una adicción absoluta, es leer toda la etiqueta del principio al final; y si sabe inglés, también la lee en inglés. Claro que es bueno tomar comida sana, cómo no lo va a ser; lo que no se puede convertir es en una obsesión. También es verdad que si analizamos lo que comemos, nos deprimimos igualmente. Así que lo mejor será mantener un equilibrio".