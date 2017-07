"Nos ofende que preguntéis ahora si la casa tenía licencia"

Poco antes de las doce de la mañana, en el Camino de los Atravesados, en El Palmar, guardias civiles y bomberos especialistas en investigación de incendios observan y analizan el porche de la vivienda que ardió la madrugada del pasado domingo. Ya ese mismo día por la mañana fue señalada una vela como el origen del fuego que acabó con la vida de dos hombres y a la hija de uno de ellos (de cinco años de edad) y que causó heridas muy graves a otras dos personas: a la esposa y madre de dos de los fallecidos y a otro hijo de la familia, de nueve años. Pero es necesario comprobar que todo ocurrió de esa manera accidental, que la explicación provisional es la correcta. Por eso están ahí, investigando a fondo, los especialistas.

Es martes. Dos mujeres que limpian una casa y se dirigen a su trabajo se acercan un momento a la valla de la parcela que la casa quemada comparte con otra y se quedan allí mirando un rato. La dueña de la vivienda en la que limpia le ha contado a una de ellas que la noche del sábado fue impresionante lo que se vivió allí, que acudieron muchos vecinos a socorrer a la familia y que se oían lamentos tremendos. "Tenía que pasar", dice la mujer. La fatalidad.

Desde un automóvil que pasa en ese momento por el camino, sin detenerse, la conductora se dirige a los periodistas: "Los bomberos tardaron tres cuartos de hora", dice. "¡Tres cuartos de hora!", casi grita. Y continúa. No atiende a la petición de que pare y se explique.

En esta parte, el camino aparece más transitable y ancho. Pero antes, al adentrarse en él desde la carretera que conduce a la playa de El Palmar, los vehículos se encuentran con tramos estrechos y con baches importantes que es obligado sortear con prudencia. Pronto surgen, a un lado y a otro, casas pequeñas y más grandes, de madera y prefabricadas y también de hormigón y ladrillo, algunas ocultas tras muros altos y hasta alguna bien atrincherada tras una larga fila de árboles.

Aquí se ha construido de todo. Aquí han confluido gentes con más dinero y gentes que han comprado pequeñas parcelas y han instalado una casa de madera o una prefabricada. Hoy siguen todos impresionados por la tragedia. "Hay mucha tristeza", explica Paco Rosado, que es el presidente de la Asociación de Vecinos de El Palmar.

Rosado cree, como todos en El Palmar, que lo del incendio ha sido un caso de "mala suerte". Y en cuanto el periodista menciona que quiere hablar con él sobre la situación urbanística de El Palmar, de esta pedanía que ha crecido ajena a toda norma y ley, responde que no es el momento. "Los vecinos de El Palmar estamos desolados, tristes, y no queremos hablar hoy de ilegalidades urbanísticas ni de cuestiones de ese tipo. Cualquiera le dirá esto. Hay muchos otros días a lo largo del año para hablar de eso. Ha sido un accidente que puede pasar en una casa con licencia o en una casa sin licencia", dice Rosado. "Es más", añade, "los vecinos nos sentimos ofendidos con que vengáis a preguntar ahora si la vivienda que ardió era una casa con licencia".

El periodista le dice a Rosado que puede entender que los vecinos no quieran hablar pero que si se trata de sentirse ofendido pues entonces también los periodistas que preguntan pueden sentirse ofendidos, ya que lo hacen sobre algo que no le llamará la atención a un vecino de El Palmar o de Vejer pero sí a muchas personas que quieren saber qué ocurre allí, en un lugar que se ha poblado de casas de madera, de casas prefabricadas y hasta de contenedores convertidos en casas. Es decir, de viviendas muy precarias, sin licencia alguna, sin control de ningún tipo, al margen de cualquier normativa de seguridad. Ha habido un incendio, han muerto tres personas y hay quien se pregunta si eso tiene relación con la situación de irregularidad urbanística de El Palmar.

Mientras los guardias civiles y bomberos especialistas en investigación de incendios continúan en la casa siniestrada, a unos setecientos metros, la playa de El Palmar está repleta de bañistas y veraneantes. Hasta allí ha acudido Maribel Peinado, vicepresidenta segunda de la Diputación y diputada del área de Desarrollo Sostenible, con la campaña de concienciación sobre la necesidad de cuidar las playas y pantanos. Estaba previsto que acudiese también el alcalde de Vejer, José Ortiz. Pero Ortiz se encuentra en Sevilla, en el entierro de víctimas del incendio. De modo que quien llega en su lugar es Daniel Sánchez, primer teniente de alcalde de Vejer y concejal de Ordenación del Territorio. Antes de que repartan entre los usuarios de la playa elementos promocionales de la campaña (bolsas reciclables y ceniceros), Sánchez accede a responder un par de preguntas sobre el suceso ocurrido la madrugada del domingo.

¿Está el Ayuntamiento gestionando algún plan o mecanismo de seguridad para informar a los propietarios de este tipo de viviendas para prevenir que esto vuelva a ocurrir?, pregunta un periodista de Cuatro. "Insisto en lo que venía a decir ayer el alcalde, y es que en estos momentos lo que más nos preocupa es acompañar a los familiares y seguir apoyando cualquier reivindicación que nos hagan desde ese ámbito. Y que las circunstancias accidentales del incendio han ocurrido en esa vivienda como podían haber sucedido en cualquier otra vivienda de otro ámbito, de otra zona". El concejal se explaya luego sobre cuestiones urbanísticas y concluye: "La casa no está en una zona irregular sino en una zona urbanizable, no sectorizada, que se va a urbanizar con la aprobación del Plan General".

"Discúlpeme, me he explicado muy mal", le dice al concejal el mismo periodista. Y repite su pregunta. "Es evidente que la seguridad en las viviendas nos preocupa en El Palmar", contesta Daniel Sánchez, "y nos preocupa en todos los asentamientos que hay en el término de Vejer. Somos un pueblo con mucho término municipal, tenemos 22 pedanías y en cada una de las pedanías tenemos que velar por la seguridad de las viviendas. También es verdad que hay quien planta su viviendas en suelo no urbanizable y evidentemente el Ayuntamiento actúa con cada una de las viviendas irregulares".

Ya no es necesario repetir la pregunta. Es un día complicado en El Palmar. En todos los sentidos.