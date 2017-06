Dos operaciones conjuntas permiten la intervención de 7.150 kilos de hachís

Según han señalado fuentes del Sindicato Unificado de la Policía (SUP), el conductor de la furgoneta logró huir a pie tras conducir de forma temeraria por varias calles de la barriada, entre ellas la del colegio. Anoche no había trascendido si el conductor del vehículo había sido detenido.

El PSOE culpa al Gobierno de la crisis en la ciudad

El grupo municipal socialista de La Línea culpó ayer al Gobierno central de la inseguridad que se vive en la ciudad. "No ha sido capaz de responder eficazmente a este peligroso fenómeno. En primer lugar, no han incrementado los medios materiales ni humanos. Resulta incomprensible que no existan ya en nuestra ciudad y en el Campo de Gibraltar más efectivos", indica el PSOE en un comunicado. "El Gobierno central no ha hecho nada digno de mención. Esa pasividad y esa actitud negligente se ha mantenido a pesar de la paciencia de los ciudadanos y organizaciones sociales y empresariales, a pesar de los manifiestos y las protestas en la calle. Es momento de decir 'basta ya' a este abandono y a esta impunidad con que los delincuentes actúan en las calles", reiteran los socialistas.