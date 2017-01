"Es una oportunidad para reclamar a EEUU más personal español en la Base"

"Hoy (por ayer) es una buena oportunidad para exigir al Gobierno de España y éste al de EEUU que tiene que corresponder el incremento de fuerzas norteamericanas en las Bases de Rota y Morón con el incremento de personal español en esas bases", dijo el vicepresidente de la Junta y consejero de la Presidencia y Administración Local, Manuel Jiménez Barrios, aprovechando la toma de posesión de Donald Trump como nueve presidente de EEUU.

En una rueda de prensa ofrecida en Cádiz, el vicepresidente del Gobierno andaluz insistió en esta "exigencia", aludiendo a que "no es de recibo" que la empresa que gestiona el aeropuerto de la Base de Rota, Louis Berger Aircraft Services (LBAS), haya propuesto despidos que pueden llegar a afectar hasta 45 trabajadores. "E l Gobierno debe reclamar al Gobierno estadounidense que respete la legislación laboral española, los convenios colectivos y que compense a estos territorios con más creación de trabajo, y más y mejores medios", aseguró.

No es la única reivindicación que llegó ayer en el mismo sentido. La coordinadora de Podemos Andalucía y diputada por Cádiz en el Parlamento andaluz, Teresa Rodríguez, denunció "los despidos y el chantaje permanente a las trabajadoras y trabajadores de la base naval de Rota por parte de las empresas norteamericanas", poniendo también de ejemplo la amenaza de despidos de los empleados del aeropuerto. Además, la parlamentaria criticó también "el abandono, la dejadez y la pasividad tanto del Gobierno de la Junta como del Gobierno Central respecto al personal andaluz que trabaja en la base militar de Rota" y condenó que "las empresas norteamericanas se permiten el lujo de venir aquí y amenazar y chantajear a las trabajadoras y trabajadores para tirar por tierra sus condiciones laborales". "Entendemos que ningún gobierno debería permitir esa chulería y menos en un suelo que no es ni siquiera el propio", afirma Rodríguez que añade "nos parece que cuando la servidumbre militar de esta provincia ya no genera ni siquiera empleo digno, se convierte en una esclavitud inasumible".

Jiménez Barrios aseguró que el Ejecutivo andaluz está "en contacto permanente" con los comités de empresa de ambas bases y que las exigencias de "algunos" llegan "tarde" porque llevan "mucho tiempo trabajando".