Los partidos encaran sus congresos antes de que lleguen otros comicios

¡un año sin elecciones a la vista! La verdad es que parece mentira, porque vaya racha que llevábamos desde que en mayo de 2014 se iniciara la campaña de las europeas. Y llegaron después las andaluzas, y las municipales, y las generales, y la repetición de esas generales, y no hubo un tercer episodio de esos comicios nacional de chiripa. Casi tres años seguidos mirando de reojo a las urnas o ejerciendo el derecho al voto. Pero ahora todo es diferente. Es más, si todo sigue su curso no habrá elecciones hasta dentro de dos años, cuando en la primavera de 2019 confluyan andaluzas, municipales y europeas. Las tres de una tacada.

No se puede cantar victoria, evidentemente. Y si no que le pregunten a los pesimistas, que dan por hecho que habrá nuevas elecciones generales en la segunda mitad de este año si el Gobierno de Mariano Rajoy no consigue los apoyos necesarios para sacar adelante los Presupuestos Generales del Estado. Y, por si eso fuera poco, también existen quienes, además de dar por hecho esta teoría, opinan que hasta Susana Díaz podría aventurarse a adelantar las elecciones andaluzas en el caso de que terminara convirtiéndose en la nueva secretaria general del PSOE.

Todos estos vaticinios no hacen sino confirmar que la paxromana que vive hoy la política española -al menos en los que a contiendas electorales se refiere- no parece estar muy consolidada. Y quizás esta inestabilidad sea la culpable de que las formaciones políticas -todas, sin excepción- estén encarando ya 2017 como el año ideal para renovarse mediante los congresos internos que irán llevando a cabo a lo largo de este ejercicio y que se irán sucediendo de manera escalonada: primero los cónclaves nacionales, después los andaluces, para acabar posteriormente con los provinciales y los locales.

A falta, por tanto, de procesos electorales a la vista, el año que hemos estrenado hace escasos días tiene dos focos en la provincia en lo que a la política se refiere. Uno de esos focos apunta directamente a los 16 ayuntamientos de la provincia -muchos, evidentemente- que carecen de estabilidad en sus gobiernos. No se vislumbran mociones de censura en el horizonte, pero todo puede pasar en un año en el que las corporaciones locales -incluida la Diputación- harán entre mayo y junio el paso del ecuador del mandato corporativo municipal que se inició tras las elecciones locales de 2011. Es más, no sería descartable que algún partido se decantara después del verano por ir anunciando a algunos de sus candidatos a alcaldes de cara a las elecciones municipales de 2019, aunque esta relación de nombres, si la hubiera, sería lógicamente muy reducida.

Porque las formaciones políticas no están de momento en esa tarea. Ahora lo que toca es mirarse al espejo y ver qué pueden mejorar en los congresos internos que se avecinan.

En la provincia de Cádiz toca de momento esperar y seguir atentos a los acontecimientos que se vayan produciendo primero en Madrid y luego en Sevilla. Y cuando todo ello se vaya resolviendo llegará el momento oportuno para mirar a las organizaciones provinciales de cada partido.

En este punto es el PP el que parece que lleva mejor ritmo. Con un congreso nacional fijado ya para dentro de un mes, no sería descartable que el cónclave andaluz se fijara para abril, más o menos. Si ello se lograra cerrar, cobraría mucha fuerza la opción de que el congreso provincial del PP se pudiera llevar a cabo antes del verano tras dos años aplazado. En cualquier caso, no se esperan cambios muy reseñables en un partido tan amigo de la continuidad. Por ello, que Antonio Sanz se mantenga en la presidencia del PP de Cádiz es a día de hoy la hipótesis más probable.

Tampoco se espera que en las filas del PSOE intenten moverle la silla a Irene García, que apunta a su continuidad como secretaria general de este partido en la provincia. La clara derrota de las últimas generales, en junio, no empaña de momento una gestión en la que sigue pesando más la clara victoria en las municipales de 2015 y la paz interna que vive hoy la familia socialista gaditana. En cualquier caso este debate quedará postergado aún varios meses más, ya que la gestora del PSOE no ha fijado todavía la fecha de un congreso federal que presumiblemente se celebrará antes del verano y que supondrá el pistoletazo de salida para la cascada de congresos socialistas que vendrán después. El provincial, por tanto, puede celebrarse a finales de este año.

Otras formaciones como Podemos, C's o IU también irán celebrando sus asambleas internas en los próximos meses de cara a seguir fortaleciendo sus estructuras de partido para poder hacerle frente al bipartidismo.