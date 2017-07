"No hay por qué pedir permiso para ocupar los terrenos de servidumbre"

El alcalde de Barbate, Miguel Molina, afirmó ayer que la Junta de Andalucía se ha inventado un artículo de una ley que no existe, que el Festival Cabo de Plata no está incumpliendo nada y que cuenta con todos los permisos necesarios. En contra de lo que sostiene la Delegación Territorial de la Consejería de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio, Molina dijo a este periódico que “no hay por qué pedir autorización para ocupar unos terrenos que están en la zona de servidumbre de protección de dominio público marítimo terrestre”.

Miles de personas comenzaron a llegar ayer a Barbate (el Ayuntamiento calcula que entre 12.000 y 15.000) para acudir al festival, que comienza hoy y que previsiblemente reunirá en la población durante tres días a más de cien mil asistentes. Javier Rodríguez, primer teniente de alcalde del municipio, explicó que el festival dispone de un plan de autoprotección aprobado hasta tres veces, que cuenta con todas las autorizaciones y que todo transcurre “con la máxima tranquilidad”.

La Junta de Andalucía explicó anteayer, en contra de lo que sostiene el alcalde de Barbate, que el Festival Cabo de Plata carecía aún de la autorización que debe dar la Consejería de Medio Ambiente para poder ocupar terrenos de la zona de servidumbre de protección del Dominio Público Marítimo Terrestre (DPMT) en los que se han levantado carpas, escenarios y otras estructuras. El permiso no había sido concedido, agregó la Junta, porque no había sido presentada la documentación necesaria para tramitarlo y obtenerlo.Ayer, la Junta indicó a este periódico que precisamente el alcalde de Barbate habló ayer a primera hora con el Delegado del Gobierno andaluz en Cádiz, Juan Luis Belizón, y le anunció que esa documentación sería enviada a lo largo de la mañana. La documentación llegó unos minutos antes de las dos de la tarde, informó luego la Junta, y será examinada hoy con intención de tramitar con urgencia la autorización.Lo que la Junta reclama a los promotores del festival y al Ayuntamiento de Barbate, que colabora en el evento, es que acredite la disponibilidad de los terrenos de DPMT que quieren usar. En concreto, si cuentan con permiso de los propietarios de las parcelas que ocupará el festival.

A finales del pasado junio, los promotores del festival enviaron a la Junta documentación relativa a esos terrenos. Pero la Junta les respondió que con esos documentos aportados únicamente quedaba acreditada la disponibilidad de una parcela y de la mitad de otra. Resulta que respecto a otras 15 parcelas había un problema: las personas que firmaban su autorización para ser usadas por el festival no aparecen como sus titulares catastrales. Por tanto, la Junta no podía conceder el permiso de uso de la zona de servidumbre del DMPT solicitada en tanto no fuesen subsanados esos defectos.

El Ayuntamiento de Barbate fue informado por la Junta acerca del problema, de que la empresa promotora del festival había sido requerida para que aportase nueva documentación sobre los acuerdos con los propietarios de los terrenos y de que sin la autorización de la Junta, cualquier tipo de obra o instalación en zona de servidumbre de protección de DPMT está considerado como una falta grave en el Reglamento General de Costas.

La Junta explicó ayer que tramitará la autorización hoy si la nueva documentación enviada ayer mismo por los promotores del festival es correcta. También indicó a este periódico que ha provocado malestar que los promotores hayan presentado la documentación pocas fechas antes de la celebración del festival.El desacuerdo entre el Ayuntamiento de Barbate y la Junta de Andalucía sobre si es necesaria o no autorización para ocupar los terrenos de servidumbre de DPMT no es la única zona de conflicto por la que transita la segunda edición del Festival Cabo de Plata. Varios propietarios de parcelas de esos terrenos han presentado denuncias ante la Guardia Civil en las que afirman que ellos no han autorizado su uso a los promotores del festival ni al Ayuntamiento de Barbate y que, sin embargo, se han encontrado con que allí se han levantado carpas, escenarios y otras estructuras. Eso mismo ya ocurrió el año pasado, cuando se celebró la primera edición del festival, y por ello hay una causa abierta en el Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número 1 de Barbate. Ayer acudieron a declarar como testigos algunos de esos propietarios de parcelas.

El Ayuntamiento de Barbate y los promotores del festival han firmado acuerdos con algunos propietarios de parcelas en los que estos ceden su uso para el festival de manera voluntaria, temporal y gratuita. Pero no todos han accedido a ceder sus parcelas. Uno de los denunciantes explica que sus parcelas han sido ocupadas de manera ilegal, sin su consentimiento y sin recibir nada en contrapartida. Añade que como copropietario de los terrenos “no autoriza ni permite ni consiente la celebración” del festival, en cuya organización advierte “indicios de imprudencia temeraria de carácter muy grave y actitud negligente en cuanto a la relación ente el aforo y las medidas de seguridad existentes”.

Pese a todo ello, el alcalde de Barbate escribió ayer en las redes sociales: “Mañana empieza el Cabo de Plata y Medio Ambiente pretende pararlo por un trozo de zahorra junto a la carretera (servidumbre de qué protección, nos preguntamos) no ya por el Parque o por pinares”. “Tranquilidad para todos, llevamos mucho tiempo preparando el evento con los técnicos municipales. Todo está en marcha, lo permisos están firmados. La seguridad y limpieza, coordinados”.