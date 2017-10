Un pequeño paso, un gran avance

La globalización de la economía ha generado nuevas dinámicas en la sociedad: hemos tenido que rediseñar la manera tradicional de relacionarnos y hacer las cosas. Los empresarios, que somos parte esencial de la sociedad, hemos afrontado también los nuevos modus operandi en nuestros proyectos y negocios. No es una opción adaptarse, cambiar, evolucionar.

Sí, vivimos estos inicios de siglo XXI bajo el paradigma de las nuevas tecnologías de la información. Y también de la logística. Y la competitividad. Una definición válida de logística podría ser la gestión racional y coordinada, dirigida a garantizar las actividades de diseño y dirección de los flujos material, informativo y financiero. El objetivo de la logística es proveer al cliente de los productos y servicios en la cantidad, calidad, plazos y lugar demandados, con elevada competitividad y garantizando la preservación del medio ambiente.

De estos conceptos, quizá un poco abstractos, hablamos cuando demandamos la conexión ferroviaria entre el puerto y la bahía de Algeciras, el Campo de Gibraltar en definitiva, y el trazado de los Corredores Central, Mediterráneo y Atlántico de la Unión Europea. Hablamos de no quedarnos atrás. De no quedar fuera de esos cambios que, ineludiblemente, se están produciendo. Reitero: no es una opción, es sí o sí.

Los empresarios de la provincia de Cádiz consideramos prioritaria la conexión de la Algeciras-Bodadilla a la denominada Red Transeuropea de Transporte, una infraestructura clave para el despegue económico, industrial y portuario de la comarca y el resto de territorios de nuestra provincia de Cádiz. Es una demanda en la que estamos de acuerdo todos: agentes sociales y sindicales, instituciones, representantes políticos y empresarios. Algeciras, su puerto y sus operadores, las grandes industrias del Campo de Gibraltar son, desde el punto de vista logístico, la puerta del Sur de Europa respecto a terceros países de la UE. La vía de acceso al Norte de África, Mediterráneo y Atlántico al Sur de nuestro continente.

Cabe preguntarse qué podría ser de la comarca y la provincia si ya estuviera operativo ese ramal logístico. Si ya somos líderes con el primer puerto de España, ¿qué más podríamos llegar a ser si el Campo de Gibraltar estuviese adecuadamente conectado a los corredores ferroviarios que exige Europa?

El pasado martes nos hemos dado cita en Madrid cerca de 2.000 empresarios en un acto impulsado por la Asociación Valenciana de Empresarios (AVE), celebrado bajo el lema "Una realidad inaplazable". Todos los allí reunidos remarcamos que esa realidad debe empezar y terminar en y desde Algeciras. Con su conexión con las líneas de alta velocidad europeas y su interoperabilidad con los principales centros de producción españoles. Hablamos de líneas con capacidad para alta velocidad, trenes convencionales. Y de mercancías.

"Europa empieza en Algeciras", como dijo durante su intervención el presidente de la Confederación de Empresarios de Andalucía, Javier González de Lara, a quien acompañamos a reiterar el #QuieroCorredor, que extendimos por redes sociales.

Los centros productivos del interior de España necesitan dar salida a sus productos a través de Algeciras, y poder acceder a materias primas, también desde Algeciras. ¿Estamos cerca? El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, afirmó que "no habrá ni un solo metro (de línea de ferrocarril) que se retrase por falta de recursos".

Estoy convencido de que solo mediante un sólido consenso y la unidad provincial vamos a ser capaces de presionar al Gobierno de la Nación para que se pase de las palabras a los hechos. Y se plasme en los Presupuestos Generales del Estado para 2018 la cantidad necesaria para impulsar este gran proyecto.

Los principales grupos políticos ya han dado el sí a esa unidad, con la aprobación de una Propuesta No de Ley en el Congreso en la que han tenido mucho que ver dos diputados de nuestra provincia de Cádiz: Teófila Martínez y Salvador de la Encina. Ha sido una muestra de consenso a la que, desgraciadamente, no estamos demasiado acostumbrados. Espero, como buen optimista, que sea la primera de otras muchas reivindicaciones colectivas.

Ahora es Fomento el que debe comprometer las anualidades suficientes para que el ancho internacional llegue a Algeciras en los plazos previstos, eliminando con cifras y realidades cualquier atisbo del fuerte escepticismo con el que hemos contemplado este proyecto durante más de una década.

Vayamos juntos. Los dos principales sindicatos de la provincia, UGT y Comisiones Obreras, se han sumado a nuestra Confederación de Empresarios para crear un frente único en éste tema. La fortaleza común, la suma, va a conseguir que se pise el acelerador a los grandes asuntos por resolver de nuestra gran provincia.

Ahora, más que nunca, subamos a este tren y no cesemos de alimentar la máquina. Todos. Sigamos. Ha sido un pequeño paso, pero un gran avance.