La pesadilla del fuego continúa

Después de las llamas viene el seguro. La algecireña Mónica Méndez y su familia lograron salvar la vida in extremis el pasado julio y ahora, medio año después, tiene por delante otra misión igual de complicada: salvar la cartera. O, para ser más exactos, salvar los 10.614,91 euros que le reclama la aseguradora del camping Fuente del Gallo por originar de manera involuntaria un incendio en una cabaña el pasado verano.

La pesadilla de Mónica Méndez tuvo su origen la madrugada del pasado 26 de julio. Ella dormía junto a su marido, su madre y su bebé de 10 meses en una cabaña de madera del camping Fuente del Gallo cuando unos gritos desesperados le advertían de que el bungaló estaba siendo presa de las llamas. Un vela antimosquitos que dejaron encendida sin querer la noche anterior en el porche terminaría originando un incendio que devoró la cabaña. Tanto que los inquilinos no pudieron salir al exterior por la puerta principal, sino que tuvieron que hacerlo -la señora mayor incluida- por una ventana de la zona posterior de la cabaña. Las llamas fueron tan potentes que fue precisa la intervención de los bomberos.

Si no abonan el dinero requerido en 15 días, la aseguradora avisa que recurrirá a los tribunales

Tras salvar la vida, Mónica Méndez arremetió contra la propiedad del camping, acusándola no sólo de no haberle prestado auxilio durante los malos momentos pasados sino también de no contar con las medidas contraincendios que requieren establecimientos hoteleros de esta índole.

Pero esas acusaciones se convirtieron en un bumerán. Así, la Inspección de la Delegación de Territorial de Turismo de la Junta en Cádiz no detectó infracción alguna en el referido camping en cuanto a prevención contraincendios. Y la puntilla se la ha dado ahora la entidad aseguradora de este establecimiento hotelero, que exige a Mónica Méndez el pago de 10.614,91 euros en concepto de reclamación de daños. De no abonar esta entidad en 15 días, la aseguradora interpondrá una demanda.

La afectada asegura atravesar una situación economica pésima al encontrarse desempleada y con unos ingresos mensuales de apenas 426 euros. "Lo único que tengo es un coche y temo que al final me lo embarguen", lamentauna mujer que reconoce que aún no se ha despertado de "esta maldita pesadilla".