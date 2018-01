El picotazo al Gordo de Navidad anima a los gaditanos a gastar más en 'El Niño'

"Si más tiempo tengo abierto, más vendo"

Sonia no sale aún de su asombro. Sus manos y la del resto de sus compañeras repartieron mucha suerte el pasado 22 de diciembre. Fue mucha no por la cantidad de décimos de lotería que vendieron, ya que fueron cuatro del Gordo y uno del segundo premio, sino por la cantidad de dinero repartido: 1.725.000 euros. Y aún no pasa ni un día en el que no entre alguien en su papelería de la Avenida del Puerto, en Cádiz, para darles la enhorabuena y para alguna que otra riña de algún cliente habitual que no logró rascar ni un euro en esa mágica jornada del 22 de diciembre. Ayer mismo, a la vez que atendía una larga cola, Sonia contaba a este periódico que en estas dos últimas semanas han triplicado sus ventas, en comparación con otras épocas del año. "Estamos recibiendo a personas incluso procedentes de otras provincias que han aprovechado su paso por Cádiz para llevarse un decimillo de El Niño". El domingo pasado se vieron casi obligados a abrir la tienda, en contra de lo habitual, ante la demanda de clientes que siguen confiando en que aún queda suerte por repartir desde la papelería Lucero. "Pero cuanto más horas tenemos, más vendemos. Es horroroso lo que puede atraer un primer premio, así que soñamos con que este 6 de enero podamos seguir la racha", según Sonia. /J.Benítez