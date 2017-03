El ‘pizarrismo’ resurge para buscar apoyos a la opción de Patxi López

Ni estaban muertos, ni estaban de parranda. Estaban simplemente callados, agazapados, a la espera de que su partido, ese PSOE en el que llevan militando toda la vida, abriera sus puertas para conocer la opinión de su gente. Y ese proceso interno, el que derivará en unas elecciones primarias en mayo y en un congreso federal en junio que permitirán la elección de un nuevo líder, ha posibilitado la reactivación de una corriente, el pizarrismo, que dirigió los destinos de este partido en la provincia de Cádiz e incluso en Andalucía durante muchos lustros hasta mediados de 2012. Ahora, casi cinco años después, vuelven a unirse y a alzar la voz para intentar hacer secretario general del PSOE a otro ilustre socialista veterano como es Patxi López.A favor de la opción del ex lehendakari se han situado hasta ahora en la provincia muchos de los que antaño tuvieron la responsabilidad de dirigir este partido. Entre ellos se puede citar a Luis Pizarro –el único que se mantiene en activo por su condición de parlamentario andaluz–, Blanca Alcántara, María Colón, Manuel Brenes, Gabriel Almagro o Federico Pérez Peralta, entre otros. Quien ya no está con ellos es el ex secretario provincial Francisco González Cabaña, quien poco a poco se ha ido arrimando a las tesis que abanderan Susana Díaz en Andalucía e Irene García en la provincia.También están a favor de la candidatura de Patxi López un número indeterminado de alcaldes de la provincia que prefieren de momento mantenerse en el anonimato y representantes de los colectivos más jóvenes del partido. Todos ellos entienden que el ex lehendakari es “quien mejor defiende los valores socialistas de siempre”. Quien así opina es otro histórico del socialismo gaditano, José Antonio Gómez Periñán, quien se ha erigido en el coordinador en la provincia de Cádiz de la candidatura en apoyo de Patxi López. Experiencia desde luego no le falta tras casi 30 años de política activa repartidos entre el Ayuntamiento de Chiclana y la Junta de Andalucía, donde llegó a ser delegado del Gobierno andaluz en Cádiz durante nueve años (2000- 2009) y luego viceconsejero de Gobernación dos años más. En abril de 2011 dejó la Junta y la política pocas horas después de que dimitiera como consejero su referente político, Luis Pizarro, por desavenencias con Griñán.Tras tres años como docente en un centro de adultos de San Fernando, Gómez Periñán se jubiló en 2014, aunque en ningún momento pudo dejar a un lado sus inquietudes políticas, las mismas que le llevan ahora a defender a un candidato como Patxi López que, afirma, “sabemos que va a contribuir a unir a todos los socialistas tanto si gana como si pierde”. Y es que para Gómez Periñán su candidato tiene el aval de su comunidad autónoma de procedencia “porque él se ha curtido en el socialismo vasco, con todo el sacrificio personal que ello representaba en épocas pasadas, y eso da siempre un plus de madurez”, apostilla.Gómez Periñán estará en el acto político que Patxi López protagonizará el domingo en la localidad madrileña de Getafe y tiene claro que su candidato se presentará finalmente a las primarias “porque ese es el compromiso que él mismo adquirió con todos nosotros”. Y la recogida de avales que se viene encima tampoco será un lastre “porque ahora se van a necesitar muchos menos avales que en ocasiones anteriores”, aclara este político chiclanero.Sobre el resto de candidaturas a liderar el PSOE –la confirmada de Pedro Sánchez y la que está por ratificar de Susana Díaz–, Gómez Periñán se niega a plantear una sola crítica “porque si algo he aprendido en estos últimos años es que no merece la pena confrontar ni enfadarse con nadie”, reflexiona. Eso sí, desvela que en este proceso previo que desembocará en las primarias de mayo “contamos en todo momento con que habrá tres candidaturas”. Y añade que el pizarrismo también se hará notar “cuando toque” en los procesos congresuales posteriores, esto es, el regional y el provincial.