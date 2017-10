El pleno provincial se caldea con Cataluña

La situación política que vive el país por el conflicto secesionista en Cataluña tuvo su reflejo ayer en el pleno de la Diputación de Cádiz. Cataluña llegó hasta la sesión por una moción del PP para apoyar a la Policía Nacional y la Guardia Civil ante "el acoso sistemático a sus miembros" en esta comunidad y que, como está ocurriendo a nivel nacional, encontró el respaldo del PSOE. Sin embargo, y siguiendo el mismo argumento, recibió los reproches de los grupos de Podemos e Izquierda Unida, que se abstuvieron en el punto, criticando el tono partidista de la propuesta que más caldeó del debate.

El representante de Por Cádiz sí se Puede, José María González, llegó a acusar a los populares, y también al PSOE y Ciudadanos, de ser los "máximos enemigos" de estos cuerpos de seguridad "según les interese", ya que, por otro lado, "pactan prohibir el derecho a manifestarse". Para el alcalde de Cádiz, su partido sí ha dado muestras de su "defensa" a la Benemérita y sus derechos pero "ustedes nunca han estado del lado de la policía y la Guardia Civil" . Ahora, apuntó, "mandan a nuestros amigos y familiares gaditanos a tapar su incompetencia a la hora de arreglar el conflicto en Cataluña". "Con nosotros no cuente para participar de su circo", sentenció.

Con una opinión similar, Ganemos Jerez, que criticó que en la propuesta "no se hable de la actuación violenta que precedió a los actos" -en palabras de su portavoz Ángeles González-, lamentó que el PP no apoye en el pleno provincial las mociones por los derechos laborales de estos agentes. Por su parte, el diputado provincial de IU, Antonio Alba, condenó "cualquier agresión" a los agentes "en Cataluña o donde se produzca" pero se extrañó también de que los populares no den su sí a mociones para que cuenten con chalecos antibalas o unos vehículos en condiciones.

"A ustedes les gusta más Venezuela y yo lo entiendo", replicó José Loaiza a estos grupos. El portavoz del PP defendió que el tema laboral "va por otros cauces que ya se han abierto" y calificó la actuación de los agentes el 1 de octubre de "exquisita", "para como se le enfrentaron". "No se puede manipular como se ha manipulado", afirmó, acusando a los representantes de Podemos "de ser cómplices de esa manipulación" y tener "doble vara de medir".

El apoyo para sacar la moción adelante la encontró en el PSOE y también en la diputada andalucista, Maribel Peinado. El portavoz socialista, Juan Carlos Ruiz Boix, señaló la importancia de marcar la posición política de cada partido en este asunto "y la posición del PSOE es la de la ley y la del diálogo" y "la respuesta mesurada", entendiendo que "la mejor manera de defender esa Constitución es reformarla", aseveró.

Con este punto la Diputación muestra "su apoyo y respaldo incondicional a la Policía Nacional y la Guardia Civil en su labor de defensa y protección de los derechos y libertades de todos los ciudadanos desde la legalidad constitucional" y condena "el acoso sistemático a sus miembros, independientemente de la ideología en que se amparen". Además, según consta en la propuesta, se insta al resto de administraciones a utilizar "con determinación y firmeza, así como desde la proporcionalidad y oportunidad, todos los mecanismos que, en defensa de la soberanía del pueblo español y del interés general de España, le atribuyen la Constitución y las leyes".

más detalles del día

El pleno trató asuntos más allá del debate político de Cataluña. Eso sí, algunos se podrían considerar clásicos, como el fin del peaje de la AP-4, que volvía ayer de la mano, esta vez, del PSOE. Los socialistas pidieron al Gobierno que acabe con la tasa y que no existan agravios comparativos entre comunidades, "ya que el Ejecutivo ha aprobado asumir el 100% del coste del mismo en la autopista gallega AP-9". "Yo les voto esto la veces que ustedes quieran pero mientras, la casa sin barrer", ironizó Antonio Alba (IU).

Entre otros detalles, salieron adelante algunas mociones de los grupos políticos pese al voto en contra del socialista. Su socia de gobierno tuvo una posición distinta en la propuesta del PP para mejorar la atención especializada de psiquiatría infanto-juvenil y en la de IU para una nueva escuela de hostelería en Chipiona, y sumaron mayoría. La presidenta, Irene García, que se ausentó unos minutos para interesarse sobre las consecuencias de la lluvias, utilizó su voto de calidad para rechazar otra de Por Cádiz sí se Puede y Ganemos Jerez sobre la situación de los maestros interinos excluidos de la convocatoria 2017. PSOE e IU, con el voto en contra del PP, aprobaron dos mociones en defensa del sistema público de pensiones.