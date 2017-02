Los populares denuncian la prohibición del pago en efectivo en el Teatro

El portavoz adjunto del PP, Millán Alegre, ha mostrado su malestar por "otro incumplimiento del equipo de Gobierno local". Fue en el pleno ordinario de enero, cuando el grupo popular presentó una moción instando al bipartito para que en la nueva temporada del Teatro 'Pedro Muñoz Seca', se pudiera pagar tanto en efectivo como con tarjeta, dadas las numerosas quejas de portuenses que únicamente podían adquirir entradas pagando con tarjeta y al no poder hacerlo en efectivo, han visto truncado su deseo de ir al teatro.

Alegre añade que dicha medida de impedir el pago en efectivo es "una discriminación total y absoluta hacia muchos ciudadanos que no poseyendo tarjeta de crédito o no queriendo hacer uso de ella, ven coartada su libertad de poder asistir a un espectáculo en un espacio Municipal, además de ser el único municipio donde se lleva a cabo esta medida ya que en otros teatros como el Villamarta de Jerez o el Falla de Cádiz, no existen estas normas".

Esta iniciativa que presentaron los populares para que se pudiera pagar en efectivo durante esta temporada, fue apoyada por unanimidad en la sesión plenaria. "Aunque parece ser tras recibir quejas de distintos ciudadanos que siguen sin poder pagar en efectivo y viendo el cartel que hay en la taquilla, dicho acuerdo plenario no se ha puesto en práctica".