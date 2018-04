Los primeros atunes del año llegan a Barbate

En los últimos años, una vez capturada la cuota, las cuatro almadrabas gaditanas sueltan miles de atunes de sus redes. Los 30 primeros que cayeron ayer en ellas no tuvieron esa suerte, aunque servirán para dar más a conocer un producto que es considerado un manjar en cada vez más lugares. De hecho, Petaca Chico tiene previsto realizar 80 ronqueos por todo el territorio nacional este año. Alberto Sánchez Muñoz, responsable de márketing y relaciones públicas de la empresa, relata que tienen multitud de peticiones de grandes superficies. "Es un buen reclamo no sólo llevarte un producto de primera calidad a tu casa sino ver como un experto lo trocea delante de ti, explica sus partes, la mejor forma de cocinarlas... Hemos llegado a llevar un atún de 200 kilos a un supermercado para ronquearlo y a la hora ya se había vendido".

Por último, aseguró que no pierde la esperanza de que en un futuro cercano puedan recuperar la cuota de pesca que tenían antes de que en 2006 arrancaran las restricciones en el sector, y que eran de 1.585 toneladas. "Según nos comentan nuestros representantes, para el 2020 está previsto llegar a un stock de 36.000 toneladas, lo que nos permitiría acercarnos a esa cifra que teníamos cuando fueron las propias almadrabas las que alertaron de que la especie estaba en peligro. Ahora por fortuna estamos viendo como se ha recuperado y no hay motivos para que sigan manteniendo ese principio de precaución", dijo.

Un consejero delegado que predica con el ejemplo

Cuentan que Napoleón solía usar una camisa de seda roja en las batallas para que sus soldados no percibieran la sangre si era herido. A Pedro Muñoz, Pedro Petaca para los amigos, le gustan las camisas celestes, pero porque no le preocupa que se manchen de sangre de atún, de salitre, del sudor de un hombre hecho a sí mismo y que ha pasado de vender pescado por La Janda en una furgoneta a ser el mandamás de la almadraba de Barbate. Es extraño ver a un consejero delegado, a un gerente de algo, trabajando como uno más, moviendo las cubas donde se almacenarán los atunes, baldeando la cubierta, dando indicaciones a los buzos, a los patrones de los barcos, ayudando a trasladar los atunes del mar a los barcos, y todo eso mientras concede entrevistas a los medios de comunicación, atiende a los observadores de la Secretaría General de Pesca, a los inspectores de Inspección Pesquera y gasta broma con sus hombres, con sus pescadores, con los que lo llaman Pedro, Perico, con esa misma naturalidad con la que él salta de un barco a otro para limpiar con agua salada a los atunes o repartir mejor el hielo. "Mi padre me dijo que en la vida de nada sirve llorar, hay que pelear para ganar". Y de eso, de pelear, Pedro Muñoz tiene un máster que no se regala en ninguna universidad.