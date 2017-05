A prisión los presuntos autores del robo de la droga en la Subdelegación de Cádiz

Cuatro años y siete meses después de unos de los sucesos más escandalosos, la Policía Nacional ha detenido a cuatro personas, de las que tres están en prisión, por ser los presuntos autores del robo de la droga en el depósito oficial que la Subdelegación del Gobierno tenía en la calle Granja San Ildefonso. En total sacaron de estas instalaciones 300 kilos de estupefacientes, 200 de ellos de cocaína y otros 100 de hachís.Las cuatro personas fueron detenidas el pasado jueves en Chiclana en una operación comandada por la Policía Nacional y tras muchos meses de investigación. Estos individuos pasaron el sábado a disposición judicial en el juzgado de guardia de san José y el juez decretó el ingreso en prisión de tres de ellos, mientras que la cuarta, una mujer, quedó en libertad.En las puertas de los juzgados acudieron incluso algunos familiares de los detenidos, que se mostraron muy tensos con los fotógrafos que se dieron cita en San José.Entre los detenidos se encuentra el presunto cabecilla de la banda y una de las personas que se encargaba de realizar el transporte de la droga que se intervenía para proceder a su destrucción. Y es que hay que tener en cuenta que el depósito de Cádiz es prácticamente el más importante de todo el territorio nacional, ya que por el mismo pasa casi la mitad de la droga que se incauta en España. Desde que ocurrió este suceso, se decidió trasladar la droga a la actual sede de la Subdelegación a la zona blindada que tenía el antiguo Banco de España.A los individuos que han sido enviados a prisión se les acusa de pertenencia a grupo criminal, delito contra la salud pública, falsedad documental y blanqueo de capitales. De momento, se ha decretado el secreto de sumario y fuentes oficiales han indicado que la operación aún se encuentra abierta, bien para practicar nuevas detenciones, registros o para recabar testimonios de diversos testigos.A pesar de que se estuvo barajando la posibilidad de que los ladrones fueran aficionados, finalmente se ha podido descubrir que detrás de este robo había una organización criminal que no sólo sustraía la droga sino que también había una parte que se dedicaba después distribuirla.Uno de los elementos que les ha delatado y que suele ser la tumba de muchas de estas bandas, es el alto nivel de vida que han ostentado.El robo causó un gran sonrojo porque no sólo es que se ponía en cuestión las casi nulas condiciones de seguridad que tenía el depósito, donde ni siquiera saltó la alarma, sino que después fuera pasando el tiempo y no se llegara a dar con los autores. Los sistemas de vigilancia tenían más de diez años, estaban obsoletos y apenas recibían mantenimiento.El robo tuvo lugar el 1 de octubre de 2012 y se prolongó durante cuatro horas y media, según aparecía en la investigación que se realizó en su momento. Los ladrones accedieron al interior por una ventana lateral y desde dentro forzaron la puerta del almacén con una palanca. Durante todo el tiempo que estuvieron en las instalaciones pudieron salir varias veces por el hueco de la ventana hasta sacar los 200 kilos de cocaína y otros 100 de hachís.No llegó a saltar ninguna alarma, pero es que la única manera que había para seguir lo que ocurría allí era a través de un visionado de unas imágenes que llegaban de manera muy deficiente desde el interior del depósito.Tras este robo y del que no hubo pistas durante mucho tiempo, sólo se resolvió con una decena de aperturas de expedientes a agentes de la Policía Nacional, pero no fue más allá.El robo en Cádiz fue el tercero que se producía, después de que también hubiera otros en los depósitos de Sevilla y Málaga.