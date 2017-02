El profesor de Neurocirugía ya ha recibido su contrato como asociado

La denuncia realizada por los alumnos sobre la renuncia del profesor de la asignatura de Neurocirugía en la Facultad de Medicina ha surtido efecto rápidamente. El titular de esta materia, que había rechazado el contrato de 10 días sin carácter retroactivo que la Universidad de Cádiz le había ofrecido, ha confirmado a este periódico que ya ha recibido una oferta por parte de la institución académica para que firme lo antes posible su conversión a profesor asociado.Francisco Rodríguez Peña explica que el pasado miércoles, a raíz del revuelo mediático desatado, tanto él como los 34 docentes que estaban impartiendo clase y prácticas en la Facultad sin contrato “ya han sido llamados” para que regularicen su situación. El facultativo señala que él aún no ha podido hacerlo “por falta de tiempo”, pero espera firmar durante el día de hoy, fecha límite aportada por la UCA. A pesar de que la convocatoria en la que se ofertaban plazas para profesor asociado de Medicina se anunció el pasado mes de septiembre, no ha sido hasta ahora cuando se ha llevado a cabo el último trámite, coincidiendo con la aparición de la noticia en este periódico.Así, los problemas derivados de la renuncia del doctor Rodríguez Peña se solventarán próximamente y la asignatura de Neurocirugía “volverá a su curso normal”. En los próximos días se calificarán los exámenes, las prácticas y el resto de trabajos que habían quedado en el aire por la falta de profesorado y los estudiantes podrán dejar atrás la incertidumbre generada a lo largo de estas últimas jornadas.El neurocirujano confirma que es común que se imparta docencia sin tener un contrato vinculante con la universidad, pero que en su caso le ofrecieron su continuidad como profesor asociado, algo que la institución no cumplió y por lo que decidió renunciar. No obstante, valora las disculpas que le ha ofrecido el vicerrector de Ordenación Académica y Personal, Carlos Moreno, y la efectividad que ha tenido la difusión de la noticia en Diario de Cádiz. “Ya he terminado de dar clase, pero este cuatrimestre continuamos con las prácticas y con la planificación de los próximos exámenes, así como con la corrección de los trabajos que quedan pendientes”, señala el doctor.Este ha sido el primer problema generado en la facultad gaditana que la UCA ha solucionado, pero aún quedan pendientes otros que los alumnos han trasladado a la opinión pública.Entre ellos sobresale la escasez de tutores clínicos en los hospitales universitarios de Cádiz, Jerez y Puerto Real, lo que retrasa y entorpece el Rotatorio Clínico que deben realizar obligatoriamente en sexto curso.Así, los estudiantes resaltaban que cuando llegan a los centros sanitarios deben buscar ellos mismos un responsable que se haga cargo de su tutoría a lo largo de ese periodo en el hospital, ya que muchos profesionales prefieren renunciar a esta labor al no ser reconocida adecuadamente. De 600 horas de trabajo solo se les da como válidas 30, lo que luego computa a la hora de convalidarlas como créditos si quieren impartir clase.En quinto curso también hay otras dificultades, como la falta de docentes para las prácticas de laboratorio de Medicina Legal y Forense.