Pisa no nos quiere

466 (lectura, penúltimos), 473 (Ciencias, últimos), 479 (Matemáticas, penúltimos). Ese es el resumen para los chavales andaluces del informe Pisa. Y, a partir de ahí, vestiduras rasgadas porque los chicos que están al otro lado de Despeñaperros sacan a los nuestros un buen puñado de puntos. 499, 486, 497, respectivamente en Castilla La Mancha. Si seguimos subiendo en el mapa las puntuaciones aún son más altas. ¿Realmente pasa algo serio o, como ha venido a decir el consejero de Educación, lo que pasa es que estos resultados no son fiables?

Para César Sáenz de Castro, director del Instituto Universitario de Ciencias de la Educación de la Autónoma de Madrid y que a través de un grupo de investigación analiza fórmulas para mejorar el rendimiento de nuestros escolares desde una perspectiva de Justicia Social, "nos obsesiona Pisa y hay que ver la cantidad de tonterías que se leen al analizar esos resultados. Son resultados técnicos analizados exclusivamente con intereses políticos. PISA no es Eurovisión. Todavía me pregunto por qué si la Unesco es el organismo internacional de la Educación, del Pisa se encarga la OCDE, que es una organización económica que trata al ciudadano como consumidor y productor. Eso es lo que busca en nuestros alumnos, pero nosotros queremos que nuestros alumnos piensen".

José Osuna, director del IES Manuel de Falla de Puerto Real, un centro que fue pionero en la organización de eventos para acercar la Ciencia a los alumnos, está de acuerdo con que "no sé qué puñetas hace la OCDE midiendo los resultados académicos del alumnado". Con una experiencia de 37 años como docente, observa que "la cantidad de información con la que se bombardea a cualquier chiquillo en primaria y secundaria es delirante, lo que lleva a pasar rápidamente por los temas sin el reposo necesario para incorporarlos bien.Si utilizamos una metodología tradicional, en la que las actividades son finalidades en sí mismas y se realizan o cumplimentan de forma mecánica y rutinaria, con materias estancas y sin conexión entre ellas, obtendremos un determinado tipo de alumno que obtendrá buenos resultados si "la vara de medir" responde al aprendizaje padecido, pero si la herramienta que se utiliza incorpora preguntas donde se exige razonamiento los resultados pueden ser catastróficos".

El rumbo para mejorar resultados debe estar fijado por los docentes, considera Osuna. "De una vez por todas, hay que hacer un estudio riguroso sobre qué pasa en los colegios y aulas, estudio que no debe ser liderado por una organización económica sino por auténticos expertos. Y la clase política debe asumir las propuestas que se deriven de este estudio. Creo que con toda probabilidad se tendrá que cambiar drásticamente la formación de los futuros profesores y también el modo de seleccionarlos. Olvidarse de los contenidos y darle prioridad a los procesos".

Pese a la frialdad de las tres cifras malditas y las dudas sobre el método de evaluación, hay datos impepinables. Si los escolares han sacado un índice bajo en comprensión lectora es porque los niveles de comprensión lectora en Andalucía son bajos. Lo puede atestiguar el inspector José María Vázquez Caña, que ha puesto en marcha varios programas de lectura en numerosos centros de la provincia: "Da pena escuchar cómo leen los alumnos andaluces en público, en voz alta". Piensa que no cabe duda que los Planes de Lectura y Biblioteca de la Consejería de Educación, su propuesta para leer todos los días en los colegios, los premios y concursos ayudan a la promoción de la lectura. "Pero nuestro problema no es la promoción. Es más. Incluso el hábito lector se ha mejorado en el alumnado. Nunca se ha leído tanto en los centros educativos. Pero la mecánica lectora de un gran número de alumnos es pésima. En la clase siempre leen los mismos: los que leen bien".

El problema estribaría en que "enseñamos a leer en la etapa de Infantil y primer curso de Primaria, y luego pensamos que con el paso del tiempo mejorarán solos, sin enseñarles más, sin mejorar, sin evaluar. La comprensión lectora se limita en la mayoría de los casos en hacer preguntas sobre una o dos palabras del texto y el alumno va siguiendo con el dedito, como quien recoge piedrecitas en el camino y, con destreza, acertando una detrás de otra. Ha acertado las palabras que le pedían, pero no ha comprendido el texto. Lo que llamamos la comprensión inferencial, la que deduce la información y las ideas del texto, brilla por su ausencia tanto en la práctica docente como en las actividades de los libros de texto".

Para desarrollar la comprensión lectora existen estrategias que se han demostrado que funcionan. Sin embargo "desde la Consejería se prefiere continuar con la promoción, muy loable y fotográfica, con el tiempo para la lectura, absolutamente necesario, pero sin poner el foco en el problema y su solución: cómo enseñar para desarrollar la comprensión lectora de la verdad, no la del dedito recogiendo piedrecitas entre los renglones del texto sin entender ni su significado ni su sentido, sino la comprensión lectora que les hace comprender el texto, extraer sus ideas, relacionarlas y asimilar su contenido".

Para Jaime Martínez, inspector jubilado y creador de un sistema de cálculo, el ABN, que ya está empezando a ofrecer resultados en colegios de toda España desterrando las cuentas, "desde la participación de Andalucía en este programa los resultados obtenidos siempre se han parecido mucho, oscilando en unos pocos puntos que entran dentro del margen que establece el error de medida. Lo que se decía en las anteriores ediciones se puede volver a repetir. Y lo que señalo para el pasado lo puedo utilizar como presagio para el futuro. En el PISA que se aplicará el año que viene nuestros alumnos sacarán los mismos resultados o muy parecidos, entre otras cosas porque no se cambia la forma de trabajar en las clases. Haciendo las cosas de la misma manera se obtiene lo mismo".

El que esta vez se haya puesto el foco en las diferencias entre comunidades ha afeado aún más la situación de Andalucía. Sin embargo, Martínez observa en este análisis cierta perversidad. Por ejemplo, cuando se dice que todos los alumnos andaluces han repetido curso respecto a los del norte. "Esta sería la primera falacia que habría que desenmascarar. La conversión de las diferencias obtenidas en el progreso de los alumnos por cursos no es más que un constructo que no ha pasado la más mínima verificación. Es más, diría que es muy difícil, si no imposible, diseñar un modelo experimental que permitiera llevar a cabo esa comprobación. No se pueden medir las distancias en resultados en cursos completos. Lo diga PISA o lo diga Génova".

Lo que no niega es que exista una brecha. "Esa distancia, en los tiempos actuales y con los medios actuales, no tiene justificación. Es, además, un atentado al principio de igualdad y no tiene ni un pase que el éxito escolar tenga como factor predominante el lugar de nacimiento. Urge algo que a las autoridades políticas y educativas les da verdadera grima: una auditoria a fondo del sistema escolar, un examen en profundidad de lo que ocurre en las aulas, en los colegios e institutos, de lo que de verdad aprenden los alumnos, del aprovechamiento de los recursos, de la preparación y selección del personal docente, del funcionamiento de la Administración Educativa... Y hay que construir sobre ese conocimiento real de lo que pasa. Emitir pareceres sobre suposiciones y visiones parciales es edificar sobre rayos de sol: pueden brillar, pero no soportan ningún peso".

También incide en otra brecha que damos por supuesta, los rendimientos de los alumnos en función del nivel sociocultural de sus familias. "Parece decirse que la capacidad de los niños depende del nivel de los padres, y que las inteligencias se reparten, en los embriones humanos, a la vista de los ingresos económicos de las familias".

La Consejería ha señalado como causa de los malos resultados el que hayan sido seleccionados para la aplicación de PISA institutos con bajo índice sociocultural. A Martínez le escandaliza este conformismo: "Creíamos que la educación era un factor de promoción e igualación social, y que el sistema educativo era la segunda oportunidad que tenían los niños de remediar sus carencias de nacimiento. Pues eso se dice, pero no parece que se crea".

Martínez lleva años aplicando el método ABN de cálculo, que empezó en un colegio de Cádiz de bajo nivel socio cultural y sus resultados parecen contradecir esta máxima. "En mi experiencia con este método los resultados y aplicación de pruebas de contraste entre grupos de alumnos que seguían esa metodología y los que no, pusieron de manifiesto que colegios muy humildes, de barriadas periféricas aquejadas de diferentes males sociales, quedaban muy por encima de colegios de alto nivel, de zonas residenciales o de otros colegios reservados a familias de alto poder adquisitivo".

Con estas pruebas Martínez cree haber demostrado que "el horizonte vital de los niños y las oportunidades que hayan de tener en la vida no tienen por qué estar determinadas por algo tan ajeno a ellos como dónde nacen y de quién nacen. Cuando salten evidencias de que esto puede ser como no debe ser, tiene que surgir el deseo de no consentirlo".