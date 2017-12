El pleno rechaza la consulta popular sobre el futuro del edificio de la Plaza Mayor

Los dos ediles de Por Chiclana Sí Se Puede (PCSSP) fueron los únicos que apoyaron ayer en el pleno la propuesta de esta misma formación para que los grupos del pleno municipal apoyara una consulta popular para decidir qué hacer con el edificio de la Plaza Mayor, donde estaba previsto el traslado de 1.400 alumnos de la Escuela Oficial de Idiomas, una iniciativa que finalmente fue rechazada por los grupos de la oposición.

El portavoz de PCSSP, Daniel Martín, señaló que "llevamos ya diez años con vecinos y comerciantes de la zona descontentos con ese edificio vacío. Ahora traemos una solución para cerrar definitivamente este triste conflicto". No obstante, sus argumentos no convencieron al resto de agrupaciones. Por un lado, Cándida Verdier (PSOE), indicó que con esa propuesta lo que se pretende es el rescate de esa edificación y que de una manera u otra al final habrá que pagar a la empresa propietaria. Por su lado, José Manuel Lechuga (PP), expuso que la solución está en "llenar de contenido y actividades" esta zona, "como lo hacíamos cuando gobernábamos en la ciudad". Roberto Palmero (IU) expresó sus dudas y solicitó más concreción en la propuesta. Por último, Stefan Schauer, concejal no adscrito, dijo que la participación en la consulta sería mínima por parte de la ciudadanía, sin conocer las repercusiones administrativas que acarrearían el resultado del referéndum.

Al final, la propuesta de PCSSP obtuvo el voto en contra de PSOE, Ganemos y el concejal no adscrito Stefan Schauer y la abstención de los grupos municipales del PP y de IU.

Ya por otro lado, el pleno ha aprobado el expediente relativo al levantamiento de suspensiones del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), concretamente, del anexo 1 del primer documento de levantamiento de suspensiones. Dicha propuesta ha sido aprobada con los votos favorables de los grupos municipales de PSOE, IU y Ganemos, así como del edil no adscrito Stefan Schauer y la abstención de PP y PCSSP. Asimismo, se ha dado conocimiento del anexo 2 del documento.

Además, ha salido adelante, con el voto unánime de todos los concejales presentes en el pleno, la moción de urgencia presentada por el Grupo Municipal del PSOE sobre la equiparación de retribuciones de los distintos cuerpos de seguridad del Estado. En este sentido, la portavoz socialista, Cándida Verdier, ha explicado que, "puestos en contacto con la Asociación de Justicia Salarial de la Policía y la Guardia Civil (Jusapol), creemos de justicia la equiparación salarial entre los cuerpos de la Policía Nacional, Guardia Civil, Mossos d'Esquadra , Ertzaintza o Policía Foral". Al Salón de Plenos asistieron agentes de la Benemérita pertenecientes a dicha asociación, quienes celebraron el apoyo de la Corporación municipal.