El 45% de las reintervenciones de Cirugía General no se notifica bien

Errores en los registros e incluso falta de registro de los procesos quirúrgicos y sus complicaciones en el informe de alta de pacientes intervenidos en la Unidad de Cirugía General y Digestiva del Hospital Puerta del Mar, infracodificación por parte del Servicio de Documentación, notificación incorrecta de un 45% de las reintervenciones realizadas por la Unidad de Cirugía General en el apartado correspondiente en la hoja quirúrgica. Estas son algunas de las conclusiones de la auditoría realizada por la Inspección de Servicios Sanitarios de la Delegación Territorial de Salud de la Junta a la Unidad de Gestión Clínica (UGC) de Cirugía General y Aparato Digestivo del Hospital Puerta del Mar, en la que se han revisado 896 historias clínicas de los años 2014 y 2015.

Unas conclusiones que dio a conocer en parte el director-gerente del hospital gaditano en el mes de abril, comentando los aspectos que a él le parecían más interesantes y destacando que la mayoría de los resultados se encuentran "dentro de la normalidad". Pero ayer, la parlamentaria andaluza de IU por Cádiz y portavoz de Salud en el Parlamento, Inmaculada Nieto, analizó esos resultados en una rueda de prensa ofrecida en la sede de la Asociación de la Prensa de Cádiz (APC) -tras haber solicitado el documento a la consejera de Salud-, concluyendo que "sí existen problemas" en Cirugía General.

La auditoría encuentra "sorprendente" el dato de los escasos días de hospitalización

Cabe destacar que los errores de registro y codificación de los datos quirúrgicos de los paciente salpican muchas de las conclusiones de esta auditoría, que en el caso concreto de las reintervenciones, se especifica que "ya sea por falta de información del profesional o de celo, impide al sistema la obtención de un análisis sistematizado adecuado de un elemento de calidad fundamental". Es decir, no permiten que se obtengan datos reales del funcionamiento.

Uno de los resultados más destacables de la auditoría es la estancia media de los pacientes intervenidos por la UGC de Cirugía General, que "se encuentra por debajo de la media de los hospitales de su misma categoría en casi dos días", tanto en 2014 como en 2015. "Revisados los episodios de hospitalización según días de estancia, nos encontramos que el 40% de dichos episodios tiene una estancia de 1 ó 2 días, sorprendente en un Servicio de Cirugía General. Todo ello nos hace concluir la necesidad de que se teste esta estancia media en relación a los procesos de corta duración, por si los mismos debieran estar incluidos como Cirugía Mayor Ambulatoria (CMA)", recoge la investigación realizada por la Inspección de Servicios Sanitarios.

Inmaculada Nieto apuntó que la distinción entre CMA y una intervención de Cirugía General es necesaria porque "si no se establece bien, nos podemos encontrar con que estamos ante episodios de altas prematuras, algo que parece confirmar la auditoría cuando analiza los reingresos que se producen en menos de un mes tras el alta del paciente". En este sentido, también resalta la asistencia de los pacientes a Urgencias antes de 30 días tras el alta, señalando que "existe un importante aumento" en los años analizados y, de todas ellas, "un 40% está íntimamente relacionada con la revisión o complicación de la herida quirúrgica".

Otro dato que destaca la auditoría es el aumento de la tasa de mortalidad, principalmente en 2015, situándose el Servicio de Cirugía General del Puerta del Mar (2,8%) por encima de la media del conjunto nacional (1,51%) y andaluz (1,96%). Cabe decir que este es un dato que dio a conocer el director-gerente del centro, pero no detalló (como sí hace la auditoría) que la tasa de mortalidad de un servicio quirúrgico hay que ponerla en relación con el índice de complejidad de su actividad. En el caso de la UGC de Cirugía General del hospital gaditano, en el año 2014, su índice de complejidad fue del 1,8, el más bajo de su grupo de referencia, que se situó con una media de 2,12; mientras que en el año 2015, el índice de complejidad aumentó hasta el 1,91%, pero también lejos de la media de los hospitales de su grupo que se situó en el 2,16, siendo el segundo más bajo.

Las conclusiones de este estudio también hacen referencia a la profilaxis antibiótica (la utilización de fármacos para prevenir infecciones o controlarlas). En concreto, refleja que en el 50% de los casos analizados "no se ha cumplimentado la profilaxis y, por tanto, no se puede garantizar cual es el tratamiento realizado". Es decir, no se registra si se administran o no antibióticos. Además, sobre las profilaxis reflejadas, "en muchos casos (25%) no coincide con la propuesta por la guía terapéutica. Por ello, si bien cubren el espectro antimicrobiano, al no cumplir con la prevista en la guía, se alejan de los estándares de calidad y seguridad previstos".

Respecto a las tasas de dehiscencia (abertura) de la herida quirúrgica y de sepsis (infección) postquirúrgica, la auditoría indica que son "ligeramente superiores" a la media nacional y andaluza, pero en el primer caso, "se encuentra dentro de lo recomendado en la bibliografía consultada" y en el segundo, "presenta cifras similares a los datos publicados por parte del Ministerio de Sanidad".

Inmaculada Nieto concluyó que los resultados de esta investigación demuestran que "quienes pusieron ante la opinión pública que existían problemas en la Unidad de Cirugía General no estaban pedaleando en el aire", haciendo referencia al estudio realizado por profesionales del Servicio de Anestesia del Puerta del Mar que reflejaba irregularidades en el Servicio de Cirugía General.