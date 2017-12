Rocío recuerda bien el día que dos policías locales se presentaron en casa de su madre y le entregaron la carta certificada. Había sido seleccionada para ser jurado, leyó. Fue en 2006. Entonces sólo tenía 22 años y estaba estudiando. La joven tendría que deliberar en el que se conoció como caso Sanlúcar, donde se juzgaba la 'compra' del voto de un concejal del PP para impedir que saliera adelante la moción de censura presentada por PP y PA contra el alcalde del PSOE. El jurado declaró culpables a dos ex alcaldes socialistas de entonces en Sanlúcar y en Chipiona y a tres personas más por participar en el soborno, mientras exculpaba al sobornado.

Fueron once días de sesiones, "con muchos testigos y numerosas pruebas del soborno", según recuerda, que hicieron que el veredicto al que llegaron ella y sus ocho compañeros fuera por unanimidad. Rocío asegura que aunque en un principio no sabía a qué se podría enfrentar - antes de esto "yo no sabía muy bien lo que era cohecho o prevaricación", afirma-, la experiencia fue satisfactoria, tanto que repetiría. "Claro que depende. Si fuera por un asesinato sería otra cosa, sería más complicado, pero para este caso, me sentí cualificada", asegura. A ella y a sus compañeros les entregaron toda la documentación del caso que se leyó de arriba a abajo antes de empezar, "y luego ibas escuchando y viendo todo lo que transcurría en el juicio y te iba despejando dudas". "Por supuesto que un juez está más capacitado", dice, pero "depende del juicio, de lo que se juzga", insiste, para valorar si es posible o no un jurado popular. En su caso, "entre los que componíamos el jurado había gente de todo tipo: fontanero, ama de casa, de varios puntos de la provincia,...". Reconoce que a algunos les costó más que a otros pero su experiencia personal "es que cuando empieza, te metes de lleno y sólo estás atenta a lo qué ocurre allí dentro", incide.

Revive algunos detalles. En la entrevista previa para confeccionar el jurado entre los seleccionados y descartar candidatos, le preguntaron qué radio escuchaba o qué periódicos leía. "No sé si sería para saber si era de un partido o de otro", comenta. Les dijeron que no se preocuparan, "que no era peligroso para nuestras vidas ", y que desde el día que empezaba el juicio no podían leer prensa, ni ver la televisión" o que una vez terminadas las sesiones abandonaran la Audiencia Provincial antes que los imputados. "Había algunos del jurado que salían corriendo", bromea. Todos los días volvía a casa salvo cuando terminó el juicio. Los miembros del jurado durmieron en un hotel, les requisaron los teléfonos móviles y "cada uno durmió en una habitación y con policías en cada una de las puertas". Cuando le dieron el objeto del veredicto, se hicieron preguntas, cada uno expuso lo que pensaba, ponían las pruebas que más destacaban encima de la mesa, "pero no hubo demasiada discusión". "Lo teníamos bastante claro".