La sierra de Grazalema recibe la primera nevada de este año

La Sierra de Grazalema amaneció este sábado cubierta por la primera nevada del año, dejando estampas invernales en el día de Reyes. Los primeros copos cubrieron de un manto blanco los picos más altos que rodean a Grazalema como el Torreón, Simancón, San Cristóbal y el Reloj, y dejó también bonitas imágenes de Los Navazos, en la zona de Villaluenga del Rosario.

Esta primera nevada obligó al cierre, sobre las once de la mañana, del Puerto de las Palomas, donde la nieve alcanzó gran espesor, dejando cortado el paso de la carretera CA-9104, que une Grazalema con Zahara de la Sierra. No pasó lo mismo en el Puerto del Boyar, hasta donde algunos visitantes se desplazaron para disfrutar del polvo blanco, inmortalizándolo en fotos.

Hace justo un año la Sierra recibía una histórica nevada que llegó a puntos y pueblos donde hacía medio siglo que no caían los copos. Esta vez, la nieve no ha sido tan copiosa pero su presencia ya estaba pronosticada desde primeros de esta semana por la AEMET. Cayó en cotas por encima de los 900 metros. Las precipitaciones dejaban ayer en el mismo pueblo de Grazalema 87,2 litros por metro cuadrado, registrando el mayor índice de toda la comunidad andaluza. Además, los termómetros cayeron en picado. Por ejemplo, en la localidad, donde los copos cayeron en tejados y coches pero no cuajaron, la temperatura a las 8.40 de la mañana era de 0,4 grados.

Aunque en menor medida que otras veces, hubo visitantes que se echaron a la carretera para visitar estos enclaves blancos. Y hubo turistas que se anticiparon a la propia nevada y reservaron alojamientos en Grazalema para este fin de semana desde que la AEMET anunciara el fenómeno meteorológico hace unos días.