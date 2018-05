Los sindicatos reclamaron refuerzos dos meses antes de la agresión a los funcionarios

Los sindicatos con representación en la prisión de Puerto III pidieron la dimisión del director del centro penitenciario por no haber puesto los medios necesarios para evitar la agresión sufrida por varios funcionarios en julio de 2016 por parte del preso peligroso que ahora va a ser juzgado por el tribunal de la Sección Primera de la Audiencia de Cádiz.

En un comunicado conjunto, Acaip, APFP, CSI-F y UGT explicaron que dos meses antes de este episodio violento habían demandado un refuerzo de medios ante la concentración de internos muy peligrosos y conflictivos con patología psiquiátrica en Puerto III.

"Hoy no hay ningún funcionario de prisiones muerto, sencillamente, por suerte", aseguraron a raíz de este suceso los sindicatos, que pidieron a la "clase política" mayor conciencia sobre lo que ocurre en las cárceles y criticaron "su manifiesta hipocresía" por ser "incapaces de dotarnos de los medios necesarios para que no nos sigan asesinando dentro de una prisión", denunciaron. Este tipo de presos "cuentan con tanta condena acumulada que cualquier otro asesinato que cometan les sale totalmente gratis", reflexionaron.

Las entidades sindicales también criticaron al Ministerio de Interior por no difundir las imágenes de las agresiones que sufrieron estos funcionarios en el verano de 2016. Según manifestaron los representantes sindicales, Interior dio publicidad a unas imágenes en las que se veía a guardias civiles siendo atacados durante diferentes intervenciones, pero no al grave altercado ocurrido en las instalaciones de Puerto III. Los sindicatos apuntaron a "las diferentes varas de medir del Ministerio de Interior" en función del colectivo que se trate ante hechos de análoga naturaleza.

Acaip, APFP, CSI-F y UGT afirmaron que de los 63.000 internos que hay en España, 50 son "tremendamente peligrosos" y, de ellos, 15 están en Puerto III. Advirtieron también que son "conscientes y aceptan los riesgos inherentes a la profesión", si bien no están dispuestos a "soportar aquellos que se prevén y se avisan sin que se adopte ningún tipo de medida". "No queremos medallas, queremos seguridad y que no nos asesinen en nuestro puesto de trabajo".