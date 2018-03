"No sirvo para estar en los sitios a medias"

-después de haber tomado la decisión de no repetir como candidata a la Alcaldía. ¿Cómo se siente?

-Muy ilusionada con el futuro, con muchas ganas de seguir trabajando por mi ciudad. Ilusionada también porque he tomado la decisión en un momento adecuado, porque mi partido me ha apoyado y hemos elegido entre todos a la persona mejor y más adecuada para sacar en los próximos años un proyecto que, si los gaditanos vuelven a confiar en nosotros, seguirá transformando la ciudad.

Cádiz no está para experimentos, hay que apostar a seguro y por todo el mundo, no sólo por los amigos"

-¿Ese proceso para decidir que no se iba a presentar, cuándo empieza y cómo llega?

-Es un proceso natural, como lo fue ganar las elecciones en un momento dado y pasar después a la oposición tras 20 años de gobierno. Si me había comprometido con los gaditanos cuatro años y me había presentado voluntariamente, lo más natural era cumplir con ese trabajo. Yo siempre he dicho que en política quiero estar donde me pongan los votos y tan digno es estar en el gobierno como en la oposición. Cuando el partido ha decidido a nivel de Andalucía que había que poner en marcha los procesos para elegir a los candidatos, he visto que éste era el momento natural.

-Habla de compromiso durante estos cuatro años en la oposición. ¿Pero no ha jugado un papel muy secundario, en segunda fila?

-Cuando los políticos nos forjamos más en el compromiso es en la oposición. Hay que esforzarse mucho más para mantener esa acción política. Yo siempre he creído en los equipos. Ahora también era el momento de que los gaditanos nos conocieran por el trabajo en la oposición y no sólo por los veinte años en el gobierno. Cuando estás en la oposición se ve la garra de los equipos, fortalece. Mi papel era el de coordinar esos trabajos, ser el parachoques y mantener esa unión y al colectivo cohesionado.

-¿La suya ha sido una despedida por fascículos que empezó cuando perdió la Alcaldía?

-No es una despedida, es un punto seguido. No es una retirada y se puede trabajar en política como se puede trabajar en una empresa, en la vida o donde sea. Yo no sirvo para estar en los sitios a medias. O estoy o no estoy. Haciendo lo que tenga que hacer y lo que me encarguen, voy a estar al cien por cien.

-Cuando anunció que no será la candidata habló de un recorrido vital para desarrollar un proyecto a largo plazo.

-El recorrido vital es que cuando uno tiene proyectos de Estado o de ciudad no se hacen en cuatro años. Qué hubiera pasado si el PP sólo hubiera gobernado los cuatro primeros años, ¿tendríamos soterramiento? No sé lo que hubiera ocurrido pero yo sé lo que ha pasado con mucho esfuerzo y trabajo. A lo que me refería es que si presentas un equipo y a un motor de ese equipo, en este caso Juan José Ortiz [candidato del PP a la Alcaldía de Cádiz], donde la trayectoria vital del equipo puede afrontar un proyecto que pueda convencer a los gaditanos para obtener el respaldo no sólo para cuatro años sino para ocho, tienes más garantías de sacarlo adelante. A eso me refiero, no a que yo no tenga las fuerzas, ni las ganas, ni las ideas, ni la pasión. Cádiz no está para experimentos. Hay que apostar a seguro y por todo el mundo, no sólo por los amigos.

-¿Ha sentido el calor de su partido, le pedían que se presentara?

-Yo sé lo que mi partido ha confiado y confía en mí. Lo que me hayan pedido o no, no importa. Lo importante es que el PP tiene un proyecto de ciudad, equilibrado, integrador y con un equipo de hombres y mujeres para trabajar por esta ciudad sin descanso. ¿Calor de mi partido? Sí, mucho. Me siento abrumada pero no es importante.

-¿Entiende que hubiera gente de su partido que pensara que no debía ser la candidata?

-Evidentemente,como yo tengo mis pensamientos. Los respeto a todos. Lo que ocurre es que en política una cosa es hablar y otra es hacer, y aquí lo que se trata es de hacer.

-¿Cree que los rivales y, en concreto, el gobierno de la ciudad, ha celebrado que usted no se presente a las elecciones?

-No me importa absolutamente nada lo que haya hecho. Me importa lo que están dejando de hacer por esta ciudad y el tiempo que le están haciendo perder a los gaditanos. Y me importa cómo están tratando algunas personas desprotegidas a las que decían que iban a defender a capa y espada.

-¿La elección de Juancho Ortiz es la más natural?

-Es la acertada. Es el que creemos que mejor nos puede representar y dirigir y ser ese motor. Es honrado, trabajador, apasionado por su ciudad, tiene experiencia, conoce las dificultades para hacer unas cosas y la facilidad para hacer otras, es valiente y al mismo tiempo prudente. Es discreto, algo que en un político tiene un gran valor, además de otras cualidades.

-¿Le gustaría tener una calle?

-No, no, no. Yo estoy en política y quiero estar donde me pongan los votos. La mayor recompensa es haber sido elegida por los gaditanos en seis ocasiones, en cinco para poder gobernar la ciudad. Las calles, las placas, no las busco. El que tenga un problema de ego a lo mejor, pero yo no lo tengo.