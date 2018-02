El sorteo de la ONCE deja 2,5 millones de euros en Barbate

El sorteo de la ONCE de este jueves ha volcado la mayor parte de su fortuna en Barbate, con más de 2,5 millones de euros en premios mayores que se han repartido 46 vecinos, uno de ellos con La Paga que ofrece la ONCE de lunes a jueves, dotada con 3.000 euros al mes durante 25 años.

Adrián Porras, vendedor de la ONCE desde 2011, vendió 46 cupones premiados con 35.000 euros cada uno repartiendo así más de 1,6 millones de euros en su punto de venta ubicado en una esquina del mercado de abastos, en pleno centro del municipio, en la avenida de Andalucía número 4. Uno de esos cupones ha resultado agraciado además con La Paga que suma otros 3.000 euros al mes durante 25 años, en total 900.000 euros más, por lo que este sorteo ha dejado en Barbate 2.510.000 euros entre diez vecinos.

Porras se declaraba esta mañana, “superfeliz y muy alegre porque ha sido un premio muy repartido entre personas a las que les hace falta”. “Son clientes que vienen a comprar un cuponcito, sin poder muchas veces, y aunque a mí no me ha tocado –añadía-, estoy muy contento”. Adrián reconoce que piensa todos los días en dar el premio. “Mañana también habrá una nueva oportunidad”, comentaba entre felicitaciones de sus clientes.

El sorteo del jueves estaba dedicado al Día de la Igualdad Salarial con el que la ONCE ha querido subrayar que la diferencia salarial es una forma de discriminación y desigualdad laboral con un grave número de repercusiones y a la vez concienciar y sensibilizar a la sociedad sobre la persistencia de la brecha salarial de género, poniendo de manifiesto que, en promedio, las mujeres europeas tienen que trabajar mucho más tiempo para ganar lo mismo que los hombres. La ONCE también dedicará el sorteo del próximo 8 de marzo al Día Internacional de la Mujer. En total serán once millones de los cupones en toda España en apoyo a las reivindicaciones de igualdad