Los taxistas de Cádiz alzan la voz contra los coches de alquiler

Los taxistas de la provincia se plantaron ayer durante dos horas, de 11 a 13, para protestar contra lo que consideran una "competencia desleal" por parte de las empresas de VTC (alquiler de coches con conductor), utilizadas preferentemente por plataformas como Uber o Cabify. Una reciente sentencia del Tribunal Supremo da la razón a estas empresas por lo que se les conceden nuevas licencias y se espera que en los próximos meses haya una avalancha a nivel nacional y también en la provincia gaditana, donde se pueden conceder unas 180 licencias a este sistema de transporte.

En la ciudad de Cádiz aproximadamente un 95% de los taxis se concentraron en la sede de Radio Taxi, situado en el Polígono de Levante de la Zona Franca, y posteriormente formaron una caravana que recorrió toda la avenida principal hasta llegar al final de la avenida del Puerto. Durante todo ese tiempo las paradas permanecieron prácticamente vacías y también se dejaron de atender las llamadas telefónicas para solicitar servicios. En casi todo los vehículos el lema que ha movido esta manifestación: "1 VTC=30 taxis", que era la ratio que se manejaba legalmente hasta ahora, aunque en muchos casos ya se incumplía.

El presidente de Radio Taxi, Rafael Reyes Torrejón, señaló que desde su sector no se opone a la competencia "pero que esta sea en igualdad de condiciones". En este sentido, resaltó la gran cantidad de requisitos que tienen que cumplir los taxistas frente a este tipo de servicios de alquiler de vehículos con conductores. Reyes señaló que en Cádiz de momento las plataformas como Uber y Cabify no tienen apenas incidencia, aunque sí se empieza a notar la VTC de algunas empresas de la zona en los cruceros y en la puerta de algunos hoteles. Reyes afirma que la peculiaridad urbanística de Cádiz, que les limita para muchas cosas, también supone un barrera de protección frente a este tipo de servicios.

Actualmente la ciudad de Cádiz tiene 224 licencias y las mismas tienen un total de 90 asalariados, un número que excede en mucho la ratio normal por habitantes que debe ser de un taxi por cada 1.000 habitantes: "Estamos sobrepasados y tenemos un proyecto para ir reduciendo poco a poco las licencias". Para ello incluso hace unos años diseñaron un sistema de descansos para que hubiera un número racional de vehículos en las calles. Esto se podría ver agravado si se conceden licencias de VTC.

En otras ciudades de la Bahía la incidencia de la huelga fue diferente. En ElPuerto, alrededor de unos 60 taxistas se concentraron ayer para manifestar su disconformidad con la proliferación de empresas privadas de transporte. Los taxistas inundaron las calles del centro de la ciudad con sus coches y bocinas, para finalizar todos frente al Monasterio de la Victoria.

Los taxistas portuenses reunidos junto al antiguo penal declararon que "no se puede fomentar el transporte privado, nos están quitando la posibilidad de ganar nuestro sustento y el de nuestras familias". Francisco Javier González Rodríguez, secretario de la directiva de Puertotaxi, declaraba que las empresas de VTC "pueden hacer mucho daño al sector". Y añadió que hay 180 VTC operando en la Bahía de Cádiz "y vemos peligrar nuestro trabajo ya que en El Puerto no hay una población tan abundante, ni siquiera para los taxistas, como para tener que competir con otras empresas ajenas", opinaba. También añadió que son varios los hoteles de la ciudad que ya están contratando servicios de VTC para llevar a sus huéspedes hasta el aeropuerto de Jerez o hasta Cádiz. "En vez de llamar a los taxis de la localidad avisan a estas empresas. No voy a nombrar dichos hoteles pero nos están haciendo mucho daño", admitía.

En SanFernando, la incidencia de la huelga fue muy relativa. El colectivo del taxi mostró su decidido respaldo a la protesta contra la actividad de los VTC que intermedian Cabify o Uber aunque solo de una manera simbólica. La central teléfonica durante parte de la mañana dejó de recoger avisos, si bien el servicio se mantuvo en cada una de las paradas de la localidad, con lo que no llegaron a verse ni protestas, ni concentraciones.

El presidente de la Unión Local del Taxi, Antonio de la Hoz, aseguró que todo el gremio "está concienciado del problema" que presenta la competencia de las VTC, que en el caso isleño se hace notar especialmente durante la temporada de verano. En lo que respecta a la protesta de ayer, aclaró que durante los días previos "se ha estado informando a la clientela habitual, si bien ha habido servicios disponibles en todas las paradas".

Y en Chiclana, el 80% de las casi 40 licencias de taxi que operan en la localidad secundó el paro de dos horas, dejando prácticamente sin servicio a la ciudad. Zonas como el Mercado de Abastos, la parada de autobuses o la conexión con la costa fueron algunas de las más afectadas por esta huelga, si bien a estas alturas del año la actividad en Novo Sancti Petri se reduce en gran medida, por lo que la incidencia de la protesta se vio allí notablemente reducida. El acto reivindicativo consistió en una concentración en el parque periurbano de Las Albinas del Torno, para posteriormente recorrer las calles del centro haciendo sonar los cláxones de los vehículos.

El vicepresidente de la asociación Teletaxi, que aglutina a la mayor parte de los taxistas chiclaneros, Rafael Aragón, explicaba que un problema como el de las licencias VTC tiene gran incidencia en la localidad, ya que éste se deja notar en gran medida en zonas como Novo Sancti Petri, "donde nosotros obtenemos el 80% de los beneficios, y con la llegada de este tipo de servicios alternativos, estamos sufriendo una notable reducción de los mismos cada año".