"Estamos todavía en una nube"

Eran ya cerca de las nueve de la noche cuando el Chef del Mar, Ángel León, entraba ayer en su restaurante de El Puerto de Santa María después de dos jornadas de enorme intensidad, tras haber recibido Aponiente su tercera estrella Michelin. Allí le esperaba una magnífica sorpresa, ya que todo su equipo, medio centenar de personas, le aguardaba pacientemente desde las siete de la tarde con camisetas expresamente diseñadas para la ocasión y un piscolabis elaborado por los propios trabajadores.

Nada más cruzar la enorme puerta metálica del restaurante, acompañado de su mujer -con la que estuvo en la gala de la Guía Michelin celebrada el miércoles en Tenerife- el cocinero se encontró con todo su personal dispuesto en dos hileras, coreando el grito "¡Chef del Mar, Chef del Mar!, para irrumpir después en sonoros aplausos que terminaron por emocionar al cocinero, que fue abrazando y saludando uno por uno a todos sus colaboradores.

Este reconocimiento llega en un momento redondo, en el décimo aniversario de Aponiente

Tras unos momentos de euforia, en los que no faltaron los cantes, los bailes y por supuesto los botes, Ángel León se pudo parar por fin dos minutos a saborear el momento, bebiéndose un botellín de cerveza helado que a buen seguro fue el primero que se pudo permitir con tranquilidad en estos dos días de vorágine.

"Ha sido maravilloso, unos días de muchas sensaciones. Al principio parecía que nos veníamos de vacío, algo que no hubiese sido un fracaso ni mucho menos, pero como se hablaba tanto de Aponiente y de la tercera estrella.... Cuando supimos que nos la daban nos volvimos locos", recordó.

Sin duda esta tercera estrella para Aponiente es el galardón que más ilusión le ha hecho al cocinero, porque como dice "es histórica para Andalucía, nunca en la historia de esta comunidad ha habido tres estrellas, es poner a Cádiz y Andalucía en el mapa y se le da más valor al trabajo que estamos haciendo. Para mí esta estrella ha sido algo bestial, pero también lo es que el segundo restaurante en conseguir en Cádiz una estrella Michelin haya sido Alevante". Confiesa que esta primera estrella para su restaurante de Chiclana "ha sido sin duda una sorpresa inesperada, porque es un proyecto muy joven con tan solo un año y medio. Es gente joven con mucho talento, que cogen recetas de Aponiente y son capaces de mejorarlas. Ahora estamos en eso, en conseguir un grupo de gente con mucho talento. Uno solo no es nada", afirma.

Estas nuevas estrellas para el cocinero nacido en Jerez no han podido llegar en un momento más redondo, porque coincide con el décimo aniversario de Aponiente y con "los 40 tacos" de su alma mater. "La mejor forma de acabar este año es lo que ves aquí -dice señalando a su equipo-. Todo es puro, hay muy buen rollo, somos unos psicópatas de la presión porque intentamos ser perfectos en lo que hacemos, siempre queremos hacerlo mejor", explica.

La temporada de Aponiente terminará en dos semanas, el 9 de diciembre, pero Ángel León ya tiene la próxima en la cabeza. "Para la nueva temporada ya tengo cocinado medio menú degustación, tenía muchas ganas de que llegara el 2018. Ahora estamos todavía en una nube pero seguiremos haciendo lo mismo que hacemos, seguiremos como siempre y palante", afirma.

En cuanto al entusiasmo de su equipo, el cocinero reconoce que "eran ellos los que me empujaban a aspirar a la tercera estrella. Esto es la ambición de muchos locos".

Ángel León asegura que nunca se imaginó poder llegar a esto. "Nunca me obsesioné con las estrellas, ni con ser un cocinero como el que he llegado a ser. La segunda estrella me hizo ver que se podían conseguir más cosas, soñaba que algún día podíamos conseguirlo, pero es muy fuerte estar ahí con los grandes, con mis referentes, verme como uno más", dijo.

La jornada de ayer fue para Ángel León una auténtica locura de llamadas, entrevistas y felicitaciones, pero ya con los suyos aseguraba sentirse "orgulloso, porque hoy se habla de El Puerto y de lo que hemos hecho".