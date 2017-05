El tranvía de la Bahía tampoco se pondrá en marcha este año

"He visto gente aplaudir al tranvía". Con esta frase, digna del final de BladeRunner, defendía ayer el delegado de la Junta en Cádiz, Fernando López Gil, la realidad del proyecto de tren tranvía de la Bahía de Cádiz, consciente de las críticas que ha despertado en buena parte de la población una iniciativa que ha sido polémica desde su inicio. Y consciente además de errores propios, después de que a finales de 2016 dijera con rotundidad que "antes del 31 de marzo de 2017" se estarían vendiendo los billetes. Tras lo dicho ayer por López Gil, esos primeros billetes tendrán que esperar a 2018, "si no ocurre nada". Eso sí, será para el trayecto completo, hasta la capital, fin último que hace viable un proyecto con 200 millones de inversión.

Ayer, López Gil volvía a corregirse (y a la ya ex delegada de Fomento, Gemma Araujo, que dijo antes de su marcha que el tranvía estaría en marcha en esta primavera) y dejaba entrever que el tranvía tampoco entrará en servicio este año, ni siquiera en el trayecto entre San Fernando y Chiclana .

López Gil habló ayer de "elementos que son imposibles de prever" y de la obligatoriedad de homologar maquinarias, trayectos y hasta el conductor del tranvía. Todo esto lleva a aplicar nuevos plazos. El responsable de la Junta en la provincia intentó hacer más liviano un difícil trago político: "Esta mañana he escuchado a alguien en la radio decir que tenía un detector automático de accidentes. Yo necesito uno porque cada vez que doy una fecha siento que cometo un accidente. En este caso, si no ocurre nada, será en 2018, después de este verano".

El delegado dijo rotundo que la Junta ha tenido "un calendario de puesta en funcionamiento que siempre ha estado claro, lo que pasa es que ocurren elementos que son imposibles de prever". Así, explicó que "necesitábamos una serie de meses en pruebas para la homologación por vía férrea, algo que se realizó circulando por parte del País Vasco, eso ya está homologado y el tranvía ya puede ir por nuestra vía tranviaria". Ahora, añadió, habrá que esperar a finalizar la obra que se ejecuta en el Salto del Carnero, en La Ardila (San Fernando), para terminar la conexión con la vía de Renfe. "En principio prevemos que esa obra se termine en los meses de verano, en junio o julio", dijo el delegado. De inmediato se acordó de errores pasados, y matizó: "Pero es una obra, puede ocurrir cualquier cosa y se puede retrasar".

A partir de ahí, el tranvía tendrá que hacer otras pruebas. Al igual que las "pruebas dinámicas" (nótese la ironía) que se están haciendo ahora en el trazado que une Chiclana y San Fernando, después tendrá que hacerlas sobre la vía de Cercanías que llega hasta la capital gaditana. "Tendrá que estar un tiempo probando y homologándose por esa vía. Por tanto, cuando se terminen esas pruebas se podrá empezar a comercializar el tramo completo", afirmó.

López Gil, sin embargo, no despejó varias dudas. Una de ellas se refiere a cómo se realizarán esas pruebas sobre la vía convencional, teniendo en cuenta cómo pueda afectar al recorrido de todos los trenes de Cercanías y media distancia. La otra es si, mientras tanto, después del verano podrá funcionar a pleno rendimiento el tranvía entre Chiclana y La Isla. Preguntado por este periódico, el delegado tampoco fue muy concreto: "Aún no está decidido; será en función de lo que tarde en terminarse la obra y se decidirá entonces si merece la pena o no". En su opinión, "se pondrá en funcionamiento todo el recorrido hasta Cádiz de una vez, pero si eso se retrasa será dividido".

López Gil también dio por hecho algo a lo que se refirió semanas atrás el consejero de Fomento de la Junta, Felipe López: ya hay acuerdo con Renfe para utilizar la vía convencional y será Renfe la que se encargue de explotar el servicio y quien homologue a los conductores del tranvía. "El acuerdo con la administración ferroviaria está, la explotación será de Renfe. Es verdad que el contrato no está firmado aún, pero todo está acordado con ellos y por eso estamos haciendo la obra de conexión del Salto del Carnero a la vía férrea. Lo lógico es que sea Renfe; de hecho llegó a publicar en su web la venta de billetes (lo publicó este periódico). Que lo explote Renfe es una garantía de éxito y de buen funcionamiento", añadió.

Por lo demás, Fernando López Gil hizo una defensa a ultranza de este futuro medio de transporte, arremetiendo contra aquéllos que siguen criticando al tranvía, en especial contra el PP. "Yo he reconocido siempre los retrasos que ha tenido esa obra, pero que alguien no reconozca la aportación que esto supone para el transporte, la economía, el desarrollo de la Bahía, no se puede entender. Yo entiendo que se critiquen los retrasos pero no entiendo que a la vez no se diga lo que el tranvía supone de modernización, de calidad medioambiental por la reducción de gases, de la bajada del coste que supondrá para las personas, que hay 20.000 vehículos que salen a diario de San Fernando a Cádiz". E insistió en que "las ratios de funcionamiento que tenemos nos dicen que va a ser un transporte muy utilizado con una enorme afluencia de personas de Chiclana, San Fernando y Cádiz; el tranvía será referente a nivel nacional, así lo están viendo en otros espacios".

El delegado admitió que "es difícil de entender ahora por los retrasos" y entonces pronunció la frase: "Mucha gente que he visto criticar la obra, en estos días que ha estado funcionando en pruebas la he visto aplaudir".