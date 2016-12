El viaje de sus vidas

Cuando Laura Stevens, Sarah Hunt y Laurie-Lin Waller, tres amigas inglesas, decidieron pasar unos días de sus vacaciones navideñas en Gibraltar no sabían que iban a vivir una experiencia que jamás olvidarían. Después de disfrutar de los encantos del Peñón, las chicas tenían que coger un vuelo de British Airways de regreso a Londres programado para las 17:20 horas. Sin embargo, recibieron el aviso de que su avión despegaría con tres horas de retraso, por lo que prefirieron aprovechar de pasear un par de horas más por Gibraltar, en lugar de perder el tiempo esperando en el aeropuerto. Una decisión de la que seguramente nunca se arrepentirán, ya que al llegar al aeropuero, el personal de British Airways les informó que todos los demás pasajeros del vuelo -el avión tiene capacidad para 150- habían sido reubicados en aviones que habían despegado más temprano, por lo que ellas serían las únicas pasajeras. Pero esa no era la única sorpresa que las esperaba. La aerolínea puso a disposición de las tres amigas la sala de espera destinada a los pasajeros de clase ejecutiva e incluso les abrieron las tiendas para que compraran regalos. "Era como si todos hubiesen sido contratados para nosotras", recuerda Laura en una información publicada por Daily Mail. Se sintieron como estrellas de rock: les ofrecieron comida y champán sin límites, e incluso pudieron visitar la cabina del avión y fotografiarse con el piloto. Además, recibieron las indicaciones de seguridad de forma personalizada. Y todo por los 80 libras que habían pagado por sus pasajes en clase económica. En las dos horas y media que duró el vuelo, se tomaron selfies y grabaron vídeos. "Fue una increíble experiencia que se da solo una vez en la vida y que nunca olvidaremos", sostuvo Laura. "La gente paga miles de dólares por vivir experiencias como la que tuvimos, pero a nosotros nos costó lo que vale un pasaje en clase económica (...) No podemos agradecer lo suficiente a British Airways, ¡nos hicieron la Navidad!", dijo. "El avión despegó rápido porque estaba muy ligero. Parecía que estábamos en un jet privado. El equipo de cabina se reía y hasta el piloto anunció que nunca había estado en un vuelo comercial con tan pocas personas", aseguró. "Incluso paseando por el control de pasaportes nos sentimos como celebridades ya que no había cola. Todo era tan surrealista. ¡Nos alegraron la Navidad!", concluyó.