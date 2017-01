"La flota del voraz será la primera en desaparecer por falta de rentabilidad"

Epocos conocen los entresijos de la pesca en Andalucía como Pedro Maza (Algeciras, 1957). En 1990 fue elegido presidente de la Asociación de Armadores de Algeciras coincidiendo con la refundación de la entidad. También fue cofundador de la Federación Andaluza de Asociaciones Pesqueras (FAAPE) que agrupa a armadores de toda la región, de la que fue elegido presidente en 1992. A día de hoy, sigue al frente de ambas entidades con sede en Algeciras y también es vicepresidente segundo de Cepesca, la patronal nacional de empresas pesqueras.

-¿Cree que la pesca tiene el reconocimiento social que se merece?

Difícilmente se puede mantener una actividad pesquera faenando sólo en la Bahía de Algeciras"Siempre he visto a Marruecos muy favorable hacia la pequeña flota tradicional andaluza"

-Creo que no. Quizás no hemos sabido trasladar la realidad de la vida pesquera. Aunque ha cambiado mucho, la vida en la mar es muy dura.

-¿Y el precio de los productos pesqueros? ¿Es justo?

-Posiblemente sea una de nuestras asignaturas pendientes. Detectamos una gran diferencia entre el precio de primera venta y el precio del primer consumidor. Es algo que arrastra el sector primario en su conjunto; la falta de valor añadido y los intermediarios. Hay iniciativas como la venta online o las vendedurías -el intermediario entre el armador y la primera venta en lonja- que han cambiado su estructura para luchar contra esa diferencia.

-A día de hoy, ¿se puede vivir de la pesca en España?

-Sí. Aunque no todo el mundo igual. Hay diferencias entre flotas, caladeros y modalidades. Hoy pasa apuros la flota del voraz y pez sable mientras que el atún, para quienes tengan cuota, ha cambiado la inercia restrictiva de los últimos años, lo que lo hace rentable por cantidad y precio. Pero hay caladeros que necesitan una adaptación del esfuerzo pesquero. Es difícil llevarla a cabo en poco tiempo y nos encontramos con que la política pesquera y los fondos estructurales hacen difícil acometer una reestructuración sin ayudas. Hay cambios de política pesquera que no tienen en cuenta el impacto socioeconómico en la flota y las localidades en las que se asientan.

-No parece un futuro muy esperanzador...

-En reciclaje del pescador hacia otras profesiones es muy difícil. Además, no vemos el relevo generacional que sería deseable por las condiciones de ciertas flotas y modalidades, lo que a corto plazo supondrá la muerte vegetativa de una parte del sector pesquero.

-¿Qué puede hacer el sector por sí mismo para sobreponerse?

-Hace lo que puede ante el endurecimiento de las medidas normativas y el control. Nos hemos dignificado, pero también llenado los cementerios de pescadores y armadores. Es necesaria una política de equilibrio entre el recurso y el sector que tienda hacia una sostenibilidad a largo plazo. España es uno de los países más consumidores de pescado del mundo. Es un mercado goloso y ante el libre comercio llega pescado de cualquier país. Contra eso hay que competir con pesca al día, mejorando la presentación y la calidad, la frescura.

-¿Está el sector andaluz en condiciones para afrontar esos retos?

-Hay una flota que se ha modernizado frente a modalidades que necesitan aún esa reducción. Principalmente la de larga distancia sujeta a convenio, que cada vez hay menos dado que los terceros países están desarrollando su propia flota. En la pesca del día, el caladero nacional tendrá aún un porcentaje de reducción importante. Un ejemplo es la Bahía de Algeciras, donde ya no hay pesca por falta de plataforma. Y eso pasa en muchos otros puntos.

-¿En qué ha avanzado el sector?

-Tiene una flota muy competitiva, con adaptación tecnológica. Los españoles somos los pescadores más responsables del mundo aunque se nos haya etiquetado durante años como piratas de forma falsa.

-¿Cómo se puede mejorar la imagen del sector frente a ese calificativo?

-La política pesquera está muy influenciada por las ONG y los ecologistas. Sin embargo, en el Mediterráneo faenan países comunitarios y no comunitarios. Puedo afirmar que el mayor control es el español, es el país más cumplidor, mientras que en los países no comunitarios del arco mediterráneo no hay control ni legislación parecida. Pescamos en el mismo mar pero con diferentes reglas del juego. Estamos combatiendo esa diferencia, pero es difícil.

-¿Ante qué instituciones?

-A través de Cepesca, la patronal nacional, estamos en las mayores instituciones a nivel mundial pero hay una presión enorme de las ONG. He visto a gente en Europa defender recortes muy altos de cuotas pesqueras importándoles más la vida de un jurel que la de un pescador.

-Hablemos sobre Algeciras. En apenas unos años ha pasado de estar lleno de pesqueros a portacontenedores...

-El puerto de Algeciras era en su momento uno de los mejores. En los primeros años 80 había de 500 a 600 embarcaciones con grandes palangreros de superficie y una importante cantidad de arrastreros de fondo no sólo de Algeciras, también de otras provincias andaluzas y de otras comunidades. E incluso de Portugal. Tenían su base operativa en Algeciras, lo que daba actividad a la lonja. Recuerdo perfectamente que había dos grandísimas fábricas de hielo, doce o catorce vendedurías y una red importantísima de transportistas, talleres y negocios para abastecer a las embarcaciones.

-¿Qué pasó para que de los 80 a hoy se diera un vuelco?

-Casi toda la actividad, en más del 90%, pescaba en el caladero marroquí pero no con el miniacuerdo que tenemos hoy. Al endurecerse los acuerdos a partir de 1995 y derivar en la extinción en diciembre de 1999, se desencadenó una reconversión que ya se estaba haciendo en un segundo plano, se aceleró el ritmo de desguace de buques y la flota de otras provincias volvió a sus puertos. Todo desapareció de la noche a la mañana, empujado también por el trasvase de la actividad de la lonja a Mercalgeciras. En apenas tres o cuatro años desapareció todo.

-¿El crecimiento del puerto también engulló a la flota?

-El puerto de Algeciras se ha ampliado muchísimo, ganando terreno al mar y haciendo desaparecer caladeros junto con el alto trasiego de ferris y mercantes. Los crecimientos de Acerinox, la refinería de Cepsa, el astillero de Crinavis y los vecinos de Gibraltar también hacen imposible pescar en la Bahía de Algeciras. Apenas quedan 40 pesqueros con base en Algeciras.

-Esa décima parte de lo que queda en Algeciras, la resistencia, ¿cómo puede sobrevivir?

-Los 40 barcos que quedan en Algeciras, están en tres segmentos. Unos tienen licencia para pescar en Marruecos, otros se dedican al atún rojo porque tienen cuota y la otra parte al voraz en el Estrecho. Difícilmente se puede mantener una actividad pesquera duradera y rentable pescando sólo en la Bahía. Pero la pesquería del voraz en el Estrecho va cada vez a peor por medidas restrictivas muy duras. Mientras la flota andaluza ajusta su flota, la marroquí ha crecido. En un mismo mar si uno hace una disminución de esfuerzo y el otro la aumenta, ¿quién sobrevive? Obviamente el que crece, el más fuerte.

-¿La flota voracera de Algeciras tiene los días contados?

-Es la primera que va a desaparecer. Cada vez hay menos y es menos rentable. Ya está ocurriendo.

-¿El atún rojo es la salida?

-Es la joya de la corona. Pero no todos los barcos están en el censo del atún rojo y no todos tienen la misma cuota. Vaticino que habrá ajustes dentro de no mucho. Si al final una zona sólo tiene para vivir del atún y tiene barcos modernos, habrá que darles cobertura. Ya se trabaja en esos temas.

-¿En qué situación se encuentran La Línea y Tarifa?

-Mal. Queda poca flota y son de artes menores. En La Línea, con marisqueros principalmente, faltan caladeros y se añaden los continuos problemas con Gibraltar. Creo que quedará un número determinado para pescar el corruco y poco más. Y sobre Tarifa, el voraz de Algeciras se vende en Tarifa junto con el atún. Cuando hay atún, Tarifa se mantiene pero la flota voracera lo está pasando mal. Desconozco los motivos biológicos, si se debe a la gran cantidad de atún que hay, pero cada vez hay menos voraz junto con el incremento de la flota marroquí dedicada a esa especie.

-Me pinta un futuro muy negro...

-Pesca quedará. Pero hay más gente que ha apostado por la desaparición de la pesca que por su mantenimiento. Sólo quedará la flota rentable, como la del atún, y un importante porcentaje de la flota de arrastre del Golfo de Cádiz, así como del cerco, que creo que se mantendrán en el futuro porque son rentables.