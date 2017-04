Alfonso Dastis: "Ver cómo pasan por la Catedral me encanta"

El ministro de Asuntos Exteriores, Alfonso Dastis, llegó ayer a su Jerez natal para vivir Jueves, Noche de Jesús y Viernes Santo. El conservador se dio un baño de masas por el centro de la ciudad nada más llegar ayer y hoy continuará disfrutando del paso de las distintas hermandades por Carrera Oficial. "Para mí es un gran honor y un privilegio revivir esta festividad de la que he disfrutado durante muchos años en Jerez. Esto inolvidable", afirmó el alto cargo nacional, que reconoció que llevaba más de un lustro sin pisar la tierra en esta festividad: "Pero tengo la intención de volver con frecuencia".

Dastis llegó por la mañana a Jerez y en torno a las 5 de la tarde se le pudo ver caminando por la calle Larga, acompañando de los miembros del Partido Popular local. El paseo 'privado' acabaría con la llegada del grupo de populares a la iglesia de San Juan de los Caballeros, donde el ministro visitó a la Vera Cruz, que cumple 475 años como hermandad.

Una vez dentro de la capilla, miembros de la junta de gobierno acompañaron a Dastis por un amplio paseo en el que se fotografió delante de las imágenes y conoció los entresijos de la ermita. Una vez dentro de uno de los pequeños cuartos, restaurado recientemente, se le comunicaba al ministro de Asuntos Exteriores que sería el encargado de realizar la primera llamada y levantá del paso de misterio Santísimo Cristo de la Esperanza. Pero primero debía firmar en el libro de la hermanad, algo que haría antes de que se llevaran a cabo los rezos propios anteriores a la estación de penitencia.

El ministro sonreía por el trato que le brindaban los hermanos de la Vera Cruz, sin embargo explicaría que sentía predilección por otra hermandad. "No pertenezco a ninguna en concreto, pero bueno. Con la generosidad de todas voy a tener una difícil elección", dijo Dastis. Sin embargo, parece que los lazos familiares le unen a una hermandad: "Hombre, no sé si es apropiado o no, pero un antepasado mío contribuyó a la refundación del Prendimiento a principios del siglo XX".

Dastis vivió el paso de las procesiones del Jueves Santo desde el palco de la Unión de Hermandades. No estuvo la alcaldesa, Mamen Sánchez, aunque sí algunos de sus tenientes en representación del gobierno local. De todas formas, Alfonso Dastis también hubiera elegido otro lugar para ver el paso de las cofradías: "A mí me gusta mucho la Catedral. En los alrededores. Ver cómo pasan por ahí me encanta".