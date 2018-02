Debate por un Sábado de Pasión estable y con Carrera Oficial

Para 2019, en teoría, dos hermandades pasarán del Sábado de Pasión a la Semana Santa: La Salud y La Sed. Se quedarán Bondad, por ahora el Jueves de Pasión, y Mortaja -que no esconde sus deseos de seguir en las vísperas-, Misión, Salvación y Entrega en el sábado, esta última sin que por el momento tenga posibilidad alguna de alcanzar el centro urbano desde Guadalcacín. Así, sólo tres son susceptibles de formar una Carrera Oficial, si las corporaciones de la zona sur de la ciudad deciden emprender la aventura semanasantera.

El prelado ya se ha inclinado públicamente a no impedir una Carrera Oficial en esa jornada; que no le molesta. Esta postura muestra un cambio con lo que pensaba hasta no hace mucho cuando su intención era suprimir cuanto antes las procesiones en las vísperas de la Semana Santa. De hecho, el obispo ha echado la barrera a crear nuevas hermandades, como dejó bien claro recientemente. Cortaba así las aspiraciones de más de un grupo juvenil que con ese objetivo rondaban determinadas parroquias para colarse y empezar a hacer méritos. Parece que monseñor también ha caído que si en Jerez andamos sobrados de algo es de hermandades.

¿Y a qué obedece este debate del Sábado de Pasión? De un lado, el Consejo no lo ve con malos ojos porque supondría eliminar el problema de la ubicación en Semana Santa de las nuevas. Jerez, para sus dimensiones, su público y su 'afición' a esto, colarle jornadas de seis y hasta siete hermandades, aunque algunas no lleguen a los mínimos exigibles, resulta excesivo, para más Inri cuando las que se estrenan eligen los días claves: domingo, miércoles, jueves y viernes.

Lo de montar una infraestructura de Carrera Oficial para tres no merecerá la pena si no es subiendo el precio del abono ya que se incorpora un día, garantizando que las del sábado sí cobrarán en el reparto de forma equitativa. Harán falta al menos cinco cofradías. De Sed y Salud depende que esto puede tomar forma, eso sí, yendo a la Catedral y asumiendo todas derechos y obligaciones.

Entre tanto, aún queda pendiente la reforma de la Carrera Oficial y nos metemos en ampliar su funcionamiento. Menos mal que en Sevilla, después de un siglo, se ha decidido a reformar su actual trazado común. Tomemos nota de cómo se está haciendo para llegar al consenso.