El Resucitado avanza este año en el objetivo de salir por la tarde

La Hermandad de la Resurrección inicia este año un cambio de rumbo con el que pretende consolidarse como hermandad y ante el público cofrade. Todo viene a coincidir con el cambio de hermano mayor, que hasta octubre lo fue el fundador de la corporación Antonio Ruiz Herrero. Ahora toma el mando Álvaro Barba, joven cofrade de la hermandad y con larga experiencia en la costalería. Actualmente es capataz de dos pasos: Socorro y Patrocinio.

La gran modificación estriba en el cambio horario de su salida procesional, que será a las 12,30 horas tras la misa de pontifical de la Resurrección y finalizará a las 17,15 horas. En total 45 minutos más que tienen como fin "que el público se acerque con la comodidad que da esa franja horaria al tener a la hermandad en la calle más tarde", manifiesta a este medio el hermano mayor, quien, no obstante, confiesa que el objetivo no es este. Van más allá ya que el horario que desean es por la tarde, proyecto que consideran que no será complicado de alcanzar una vez que vean cómo se desarrolla la salida este año con el cambio.

En octubre, Álvaro Barba fue elegido hermano mayor. De cara a su mandato, los objetivos que se traza son terminar el misterio, "algo que es fundamental", e incrementar al número de hermanos, "que este año se notará algo, una veintena más". También se propone, por supuesto, consolidar el nuevo horario para pasar a la tarde. Para ello cuentan con la complicidad del mayordomo de la Catedral, Manuel Lozano, "que nos ha ayudado y hecho posible la novedad de este año". En un futuro lejano "veo a la hermandad con la Virgen de la Luz bajo palio y saliendo por la tarde. La fórmula de Sevilla no la vemos viable en Jerez".