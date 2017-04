Último día grande

La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy, viernes, en Jerez cielos pocos nubosos que tenderán a ser despejados a partir de las 18:00 horas, en una jornada en la que las temperaturas máximas rondarán los 25 grados y las mínimas los 12, ya a medida que caiga la noche.

Música

La Exaltación marchará hoy con La Sentencia y la Banda de Música Maestro Eloy de Málaga; La Virgen de Loreto llevará una capilla musical ante el único paso de la hermandad. Por su parte, El Cristo apostará por los jerezanos de la Banda de San Juan y los trebujeneros de Nuestra Señora de Palomares, estos últimos tras el palio de la Virgen del Valle. La Soledad llevará la Banda de Cornetas y Tambores del Cristo de la Caridad en el misterio y la Banda de Música del Maestro Dueñas, de El Puerto, en el palio. Para terminar, el Santo Entierro (o hermandad de la Piedad) llevará la Banda de Cornetas y Tambores de la Buena Muerte de Palencia. Estos marcharán tras la urna. Tras la Virgen de la Piedad y las Marías marcará los sones la Unión Musical Astigitana.

Destacado

Los cofrades deberían de irse fijando en el paso que hoy pondrá en la calle la Hermandad de Loreto. No, no es nuevo, es el de toda la vida, pero es que si los planes de la corporación se cumplen es muy probable que se supla por otro que, al parecer, será dorado y no plateado como el actual. Será cuestión de mantenerlo en la memoria. Fíjense.

'Exilio' de sede canónica

El Cristo de la Expiración, una de las imágenes más emblemáticas de Jerez, saldrá hoy de la Iglesia conventual de San Francisco debido a las obras que se acometen en la Ermita que es su sede canónica. Pese a todo, este acercamiento al centro urbano ha deparado algunos de los más bellos encuentros de la actual Semana Santa.